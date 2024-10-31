Dogecoin (DOGE) neden yükseliyor? DOGE fiyatı Kasım 2024 tahminleri

Dogecoin fiyatı son 1 haftada yaklaşık yüzde 25 artarak 31 Ekim'de 0,171 dolara ulaştı. Yatırımcılar söz konusu fiyat artışının arkasında Elon Musk'ın bir ilgisinin olup olmadığını merak ediyor. Dogecoin neden yükseliyor? Detaylar haberimizde...

Dogecoin neden yükseliyor?

Dogecoin fiyatı son bir haftada yüzde 24,25 ve son 30 günde yüzde 41,85 sıçradı. Özellikle, genişleyen bir kanal deseni oluşturdu ve bu desen içinde işlem görmeye devam ediyor.

SMA göstergesi DOGE memecoin fiyat grafiğini sürekli olarak destekliyor. Bu durum da kripto para piyasasında altcoin için güçlü bir yükseliş sinyalini tetikliyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Ayrışması (MACD), ortalamaları trend grafiğinde önemli bir yükseliş eğilimi gösteren sabit bir yeşil histogram gösterdi. Yani bu demektir ki mevcut piyasa koşullarıyla, Dogecoin fiyatı bu hafta değer kazanmaya devam edebilir.

DOGE fiyatı Kasım 2024 tahminleri

Piyasa boğa görünümü desteklemeye devam ederse, bu DOGE fiyatını 0,18225 dolar direnç seviyesine doğru itebilir. Ayrıca, boğa hissiyatı bu noktanın üzerinde devam ederse grafik, memecoin'in 0,20 dolarlık önemli direnç bariyerini test etmesiyle sonuçlanabilir.

Öte yandan, düşüş eğilimi tersine dönerse, Dogecoin fiyatı 0,155 dolarlık destek seviyesine doğru düşebilir. Bunun yanı sıra DOGE 0,127 dolarlık daha düşük desteğine doğru yönelebilir.