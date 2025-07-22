Dev banka Bitcoin ve Ethereum hamlesiyle herkesi şaşırttı

Dev banka Bitcoin ve Ethereum hamlesiyle herkesi şaşırttı
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Dünyanın en büyük bankalarından birisi olan JPMorgan Chase 2026 yılının başından itibaren Bitcoin ve Ethereum teminatlı kredi sistemi başlatmayı planlıyor. Diğer büyük bankalar da stablecoin çalışmalarını sürdürüyor.

Amerika'nın önde gelen bankası JPMorgan Chase müşterilerine kripto para teminatlı kredi imkanı sunmaya hazırlanıyor. Bu sistem 2026 yılı başında devreye girebilir ve Bitcoin ile Ethereum gibi dijital varlıkları teminat olarak kabul edecek.

Finans Devi Kripto Teminatlı Kredi Verecek

Sektör kaynaklarının aktardığına göre JPMorgan, müşterilerinin sahip olduğu kripto para varlıklarını özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen dijital varlıkları teminat göstererek kredi sunma planları yapıyor. Bu planların 2026 yılı itibarıyla devreye alınabileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu girişim, ABD'deki büyük bankaların dijital varlıklara karşı artan ilgisinin bir parçası. Bank of America ve Citibank gibi diğer büyük finans kuruluşları da bu süreçte kendi stablecoin projelerini geliştiriyor. Tüm bu adımlar, Washington'da kripto varlıklara dair düzenleyici ortamın yumuşamasına yönelik beklentilerin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, uzun süredir Bitcoin konusunda şüpheci bir tutum sergiliyordu. Geçmişte kripto para evrenine yönelik kaldıraç, yasa dışı kullanım ve kara para aklama gibi eleştirilerde bulunan Dimon, bu nedenle banka olarak kripto saklama hizmetlerine sıcak bakmadıklarını ifade etmişti. Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada Dimon, "Alım yapmanıza izin vereceğiz ama saklamayacağız." diyerek kişisel görüşüyle banka politikası arasındaki çizgiyi vurgulamıştı. Buna karşın Dimon son açıklamalarında bankanın stablecoin projelerine dahil olabileceğini belirterek daha ılımlı bir mesaj verdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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