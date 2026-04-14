Deutsche Börse ile Kraken ortaklık kuruyor

Deutsche Börse ile Kraken ortaklık kuruyor
Almanya'nın önde gelen borsa kuruluşu Deutsche Börse, kripto borsası Kraken'ın ana şirketi Payward'a 200 milyon dolarlık stratejik yatırım yapacağını açıkladı.

Anlaşma, düzenleyici onay alınması koşuluyla Deutsche Börsei Payward'da yüzde 1,5 oranında tam seyreltilmiş hisse kazandıracak.

İkincil hisse alımı yoluyla gerçekleştirilecek işlemin ikinci çeyrekte kapanması bekleniyor. Anlaşmanın Payward'ı yaklaşık 13,3 milyar dolar olarak değerlediği hesaplanıyor. Bu rakam Kasım 2025'teki 20 milyar dolarlık değerlemenin altında kalıyor.

İki şirket arasındaki mevcut iş birliği 4 Aralık 2025'te imzalanan stratejik ortaklığa dayanıyor. Bu çerçevede kurumsal yatırımcılar için spot işlem, tokenize piyasalar ve türev ürünler gibi düzenlenmiş kripto enstrümanlarına erişim hedefleniyor. Kraken destekli xStocks'ın Deutsche Börse'nin 360X dijital varlık altyapısına entegrasyonu da kapsamda yer alıyor. Deutsche Börse, iş birliğinin işlem, saklama, uzlaşma, teminat yönetimi ve tokenize varlıklar alanlarında yeni ürünler ortaya çıkarmasını öngörüyor.

Kraken'ın ana şirketi Payward, Kasım 2025'te ABD halka arzı (IPO) için taslak başvurusunu gizlilik kapsamında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na iletmişti. Aynı dönemde Citadel Securities'den gelen 200 milyon dolarlık yatırımla 20 milyar dolar değerlemeye ulaşan Payward, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık düzeltilmiş gelir bildirdi.

GELENEKSEL FİNANSTAN KRİPTOYA SERMAYE AKIŞI

Bu adım, geleneksel finans kurumlarının kripto sektörüne derinleştiği geniş bir tabloya eklendi. 9 Mart'ta Nasdaq, Kraken ve altyapı bağlı şirketi Backed ile hisse senedi piyasalarını Blockchain altyapısına bağlayacak bir tokenizasyon ağ geçidi geliştirmek için iş birliğine gitti. Bir hafta önce Intercontinental Exchange, NYSE'de işlem gören tokenize hisse senetlerini ikinci çeyrekte sunmak amacıyla kripto borsası OKX'e yatırım yapacağını duyurdu. CME Group da Cardano (ADA), Chainlink (LINK) ve Stellar (XLM) vadeli işlem sözleşmelerine ekleme yaparak Avalanche (AVAX) ve Sui (SUI) sözleşmelerinin 4 Mayıs itibarıyla işleme açılacağını bildirdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE

