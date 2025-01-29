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Cryptocom Avrupa'da USDT işlemlerini sonlandırıyor

Cryptocom Avrupa'da USDT işlemlerini sonlandırıyor
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Kripto para borsası Cryptocom, Avrupa'nın yeni kripto varlık düzenlemesi MiCA kapsamında USDT ve dokuz farklı tokenı 31 Ocak'ta listeden çıkaracağını duyurdu. Kullanıcılar, ellerindeki varlıkları 31 Mart'a kadar MiCA uyumlu alternatiflere dönüştürmek zorunda kalacak. Bu gelişme, Avrupa Birliği'nde kripto para ekosisteminin yeniden şekillendiğini gösteriyor.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin (ESMA) son talimatları doğrultusunda, Cryptocom önemli bir adım attı. Borsa, USDT başta olmak üzere toplam 10 tokenı Avrupa hizmetlerinden kaldıracak. Bu değişiklik, MiCA'nın Avrupa kripto para piyasası üzerindeki etkisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Cryptocom USDT ve 9 Tokenı Listeden Çıkarıyor

Cryptocom'un yetkilisi, 31 Ocak'ta başlayacak sürecin detaylarını paylaştı. Para yatırma işlemlerinin durdurulmasının ardından, etkilenen tokenlar için çekim işlemleri 2025'in ilk çeyreğinin sonuna kadar devam edecek. 31 Mart'ta ise tokenlar tamamen listeden kaldırılacak.

Listeden çıkarılacak tokenler arasında Wrapped Bitcoin (WBTC), Dai (DAI), Pax Dollar (PAX), Pax Gold (PAXG), PayPal USD (PYUSD) ve diğer önemli varlıklar bulunuyor. Bu düzenleme, MiCA'nın Avrupa kripto piyasasında yarattığı dönüşümün önemli bir göstergesi.

USDT, 139 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük stablecoin konumunda yer alıyor. En yakın rakibi olan USD Coin (USDC), 52 milyar dolarlık piyasa değeriyle ikinci sırada yer alıyor. USDC, Temmuz 2024'te MiCA uyumlu bir stablecoin olarak onaylandı.

MiCA Crypto Alliance'ın Teknik Komitesi üyesi Juan Ignacio Ibañez, 31 Mart'a kadar USDT'nin "satış modunda" bile Avrupa piyasasında yer almaması gerektiğini vurguladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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