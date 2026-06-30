Coinbase, OKX ve Kraken Avrupa'daki Binance kullanıcıları için yarışa girdi

AB üyesi ülkelerde MiCA çerçevesi kapsamında faaliyet onayı alan kripto borsaları, lisans alamayan rakiplerinin kullanıcılarını kendilerine çekmek için harekete geçti. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek kısıtlamalar öncesinde Coinbase ve OKX gibi borsaların yöneticileri, kısa süre sonra yetkisiz kalacak şirketlerin kullanıcılarını sosyal medya üzerinden ikna etmeye çalışıyor.

Bu şirketlerin başında, MiCA başvurusunu geçen hafta geri çeken dünyanın en büyük kripto borsası Binance geliyor. Şirket, başvurusunu çektikten sonra AB merkezli kullanıcılarına yönelik hizmetleri kısıtlayacağını açıklamıştı.

CZ MİCA BAŞVURUSUNU SİYASETİN ENGELLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, borsanın Yunanistan'daki MiCA başvurusunun tam uyumlu ve en az bir AB düzenleyicisi tarafından onaya çok yakın olduğunu, ancak siyasi güçlerin devreye girmesiyle geri çekildiğini öne sürdü. Zhao'ya göre AB içinde iki ülke başvuruyu kendi sınırlarına çekmek için bir tür ihale savaşına girmiş, ancak buna karşı çıkan başka güçler de bulunmuştu.

Başvurunun engellenmesinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın rol oynadığı yönündeki iddiayı Zhao ne doğruladı ne yalanladı. Binance, Yunanistan başvurusunu resmen geri çekerek başka bir AB üyesi ülkede yetkilendirme arayacağını açıkladı. Eş-CEO Richard Teng, şirketin önümüzdeki aylarda lisans alma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

BORSALAR YÜZDE 8'E VARAN BONUSLA KULLANICI ÇEKİYOR

OKX Europe CEO'su Erald Ghoos pazartesi, yeni mevduatlara yüzde 8 getiri sunacaklarını duyurarak Binance kullanıcılarını fonlarını taşımaya çağırdı. Coinbase CEO'su Brian Armstrong ise cuma günü, MiCA'nın yürürlüğe girmesinden yaklaşık iki hafta sonrasına denk gelen 13 Temmuz'a kadar kullanıcılara yüzde 5 transfer bonusu vereceklerini açıkladı. MiCA kapsamında yetki alan Kraken de euro yatıran kullanıcılar için 1,1 milyon dolarlık bir ödül çekilişi başlattı.

Pazartesi itibarıyla AB üyesi ülkelerin düzenleyicileri MiCA kapsamında kripto şirketlerine toplam 244 lisans verdi. Bunların yaklaşık dörtte biri, 57 lisansla Almanya'nın finansal denetim otoritesi BaFin'den geldi. Yunanistan, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Romanya ise cuma gününe kadar hiç lisans vermemişti.

MiCA kapsamında 27 ülkedeki AB merkezli kullanıcılara hizmet veren kripto şirketlerinin, üye ülkelerden birinin düzenleyicisi tarafından Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı (CASP) olarak lisanslanması gerekiyor. Coinbase, FalconX, Kraken ve OKX gibi birçok borsa 30 Haziran son tarihinin ardından faaliyet için lisans alırken, lisans alamayan diğer şirketlerin yokluğu bölgedeki kripto piyasasını derinden etkileyebilir.