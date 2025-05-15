Coinbase CEO'su yeni satım alımların sinyalini verdi

Kripto para borsası devi Coinbase, sektördeki en büyük satın almalardan birini gerçekleştirdikten sonra genişleme stratejisini sürdürüyor. Şirket, kripto opsiyon ticaret platformu Deribit'i 700 milyon dolar nakit ve 11 milyon hisse karşılığında bünyesine kattı. CEO Brian Armstrong, şirketin 9,9 milyar dolarlık rezervini aktif kullanarak benzer düşünen uluslararası şirketlerle iş birliği aradıklarını vurguladı.

Coinbase'in 9,9 Milyar Dolarlık Kasası Yeni Hedefler Arıyor

8 Mayıs tarihinde duyurulan anlaşmaya göre Coinbase kripto türev platformu Deribit'i toplam 2,9 milyar dolar değerinde bir sözleşmeyle satın aldı. Bu dev satın alım, kripto para dünyasında bugüne kadar gerçekleşen en büyük işlem olarak sektör tarihine damgasını vurdu.

Armstrong'un söylemleri, şirketin agresif büyüme stratejisinin devam edeceğini gösteriyor. CEO, Şirketin halka açık olmasının avantajlarından yararlandıklarını da belirtti. Nakit gücüne sahip olmanın satın alım işlemlerini kolaylaştırdığı da vurgulandı.

Deribit satın alımı, Coinbase'in kripto türev piyasasına girişini sağlarken, platformun küresel büyümesini de hızlandıracak. Şirketin ilk çeyrek raporunda açıkladığı 9,9 milyar dolarlık nakit rezervi, gelecekteki satın almalar için güçlü bir zemin oluşturuyor.

Piyasanın merakla beklediği bir diğer konu ise Circle'ın durumu. Halka açılmak için başvuru yapan USDC stablecoin ihraççısı Circle'a yönelik Ripple'ın 5 milyar dolarlık teklifi reddedilmişti. Armstrong, Circle ile ilgili spekülasyonlar hakkında açıklama yapmaktan uzak durdu. Son bir ayda yüzde 50 değer kazanan Coinbase hisseleri, bu gelişmelerin etkisiyle tırmanışını devam ettiriyor.