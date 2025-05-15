Coinbase CEO'su yeni satım alımların sinyalini verdi

Coinbase CEO'su yeni satım alımların sinyalini verdi
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Coinbase CEO'su Brian Armstrong, 2,9 milyar dolarlık Deribit satın almasının ardından yeni birleşme ve satın alma fırsatları aradıklarını açıkladı. 9,9 milyar dolar nakit rezerve sahip kripto devi, özellikle uluslararası pazarlara odaklanıyor. S&P 500 endeksine girecek ilk kripto firması olan Coinbase'in hisseleri son bir ayda yüzde 50 değer kazandı.

Kripto para borsası devi Coinbase, sektördeki en büyük satın almalardan birini gerçekleştirdikten sonra genişleme stratejisini sürdürüyor. Şirket, kripto opsiyon ticaret platformu Deribit'i 700 milyon dolar nakit ve 11 milyon hisse karşılığında bünyesine kattı. CEO Brian Armstrong, şirketin 9,9 milyar dolarlık rezervini aktif kullanarak benzer düşünen uluslararası şirketlerle iş birliği aradıklarını vurguladı.

Coinbase'in 9,9 Milyar Dolarlık Kasası Yeni Hedefler Arıyor

8 Mayıs tarihinde duyurulan anlaşmaya göre Coinbase kripto türev platformu Deribit'i toplam 2,9 milyar dolar değerinde bir sözleşmeyle satın aldı. Bu dev satın alım, kripto para dünyasında bugüne kadar gerçekleşen en büyük işlem olarak sektör tarihine damgasını vurdu.

Armstrong'un söylemleri, şirketin agresif büyüme stratejisinin devam edeceğini gösteriyor. CEO, Şirketin halka açık olmasının avantajlarından yararlandıklarını da belirtti. Nakit gücüne sahip olmanın satın alım işlemlerini kolaylaştırdığı da vurgulandı.

Deribit satın alımı, Coinbase'in kripto türev piyasasına girişini sağlarken, platformun küresel büyümesini de hızlandıracak. Şirketin ilk çeyrek raporunda açıkladığı 9,9 milyar dolarlık nakit rezervi, gelecekteki satın almalar için güçlü bir zemin oluşturuyor.

Piyasanın merakla beklediği bir diğer konu ise Circle'ın durumu. Halka açılmak için başvuru yapan USDC stablecoin ihraççısı Circle'a yönelik Ripple'ın 5 milyar dolarlık teklifi reddedilmişti. Armstrong, Circle ile ilgili spekülasyonlar hakkında açıklama yapmaktan uzak durdu. Son bir ayda yüzde 50 değer kazanan Coinbase hisseleri, bu gelişmelerin etkisiyle tırmanışını devam ettiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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