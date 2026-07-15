CleanSpark gizli teknoloji deviyle 20 yıllık veri merkezi kirası imzaladı

Duyurulan anlaşma, Sandersville kampüsündeki 175 megavatlık bir veri merkezini kapsıyor. İki adet beş yıllık uzatma opsiyonu kullanılırsa toplam gelirin 11,6 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Kira sözleşmesinde kiracı, kiranın yanı sıra sigorta ve düzenli işletme giderlerini de üstleniyor. Bu düzenlemede kiracı, sahaya kendi hesaplama altyapısını kuracak ve kademeli teslimatların 2027'nin dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.

CleanSpark, kiracının gizli kalmakla birlikte yatırım yapılabilir notun en yüksek dilimindeki küresel bir teknoloji şirketi olduğunu belirtti. Şirketin üst yöneticisi ve yönetim kurulu başkanı Matt Schultz, anlaşmayı dönüştürücü bir an olarak nitelendirdi. Schultz, şirketin çeşitlendirilmiş bir dijital altyapı platformuna evrimini tamamladığını ve elektrik portföyünü kurumsal ölçekte gelire dönüştürmeye başladığını söyledi.

ANLAŞMA TEKSAS PORTFÖYÜNÜ DE KAPSAYAN BİR ORTAKLIĞA UZANIYOR

Salı günkü anlaşma Georgia ile sınırlı kalmıyor. Aynı adı açıklanmayan kiracı, CleanSpark'ın tüm Teksas portföyünü kapsayan bir niyet mektubu ve münhasırlık düzenlemesi imzaladı. Söz konusu portföy, Sealy ve Brazoria kampüslerinde 718 dönüme yayılan ve 885 megavata kadar güvence altına alınmış ya da planlanmış elektrik kapasitesini içeriyor. Şirketler, bu adımı çok daha geniş bir ilişkinin ilk bölümü olarak tanımladı.

CleanSpark'a göre anlaşmanın beklenen kümülatif net işletme geliri katkı marjı yaklaşık yüzde 100, yıllık ortalama net işletme geliri katkısı ise 330 milyon dolar dolayında olacak. Şirket, mülk sahibi olarak proje maliyetini kritik BT yükünün megavatı başına 10 ila 12 milyon dolar olarak öngörüyor.

EKİM 2025'TE BAŞLAYAN YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜ SOMUTLAŞTI

Kira sözleşmesi, CleanSpark'ın Ekim 2025'te sinyalini vermeye başladığı yapay zeka dönüşünün şimdiye kadarki en net gelire dönüştürülmesi oldu. Şirket o dönem, veri merkezi genişlemesine liderlik etmesi için Humain'den ayrılan bir yöneticiyi işe almış ve Georgia'daki elektrik sahalarını büyük ölçekli dönüşüm için incelemeye başlamıştı. Ardından 2025 mali yılında rekor gelir bildiren şirket, kendisini hem Bitcoin madenciliğine hem de yapay zeka iş yüklerine hizmet edebilen bir hesaplama platformu olarak yeniden konumlandırdı. Bu adım, CleanSpark'ı Bitcoin madencilerinin yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama altyapısına yönelen geniş göçünün içine yerleştirdi. Bernstein analistleri de mayısta, 90 milyar doları aşan yapay zeka veri merkezi anlaşmalarına dikkat çekerek CleanSpark dahil birkaç madenciyi bu talebin kazananları arasında göstermişti.

Haberin çıktığı gün CleanSpark hisseleri, pazartesi kapanışı olan 12,36 dolara kıyasla seans öncesinde yüzde 15'in üzerinde yükselerek 14,45 dolar dolayında işlem gördü. Hisse gün içinde en yüksek 15,10 dolara kadar çıktı. Kazanç daha sonra bir miktar geri çekildi. Bu sırada sektörü izleyen madenci fonu yüzde 1'in altında değer kazandı.

Şirketin genişlemesi, madencilerin 2024 yarılanmasının ardından düşen gelirler ve daralan kâr marjlarıyla artan baskı altında olduğu bir döneme denk geliyor. CleanSpark martta 378 milyon dolarlık çeyrek zarar açıklamış, bu zararın yaklaşık yüzde 60'ı Bitcoin fiyatındaki düşüşe bağlanmıştı. Şirket şubatta operasyonları ve büyüme adımlarını finanse etmek için Bitcoin varlığının bir bölümünü satmış olsa da birçok rakibinin aksine net alıcı kalmayı sürdürdü ve halka açık en büyük Bitcoin sahiplerinden biri olmaya devam ediyor.