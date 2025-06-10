CLARITY Yasası Nedir ve Neden Önemli?

Kripto Düzenlemesine Şeffaflık Geliyor

GENIUS Yasası'nın kilit bir oylamayı geçmesiyle birlikte, ABD kripto politikası daha da önem kazandı. Geçtiğimiz mayıs ayının sonlarında, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi French Hill, Web3 dünyasını düzenleyecek Dijital Varlık Piyasası Şeffaflık (CLARITY) Yasası'nı önerdi.

Yasa tasarısının ilk taslağı yarın sabah saat 10.00'da (Türkiye saatiyle 17.00) görüşülecek.

Önerilen düzenleme, başta işlem platformları, aracılar ve spot piyasalar olmak üzere, dijital emtiaların (blok zinciri tabanlı tokenlar) birincil düzenleyicisi olarak Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC)'nu yetkilendiriyor. Öte yandan, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)'nun yatırım sözleşmesi varlıkları (menkul kıymetler) üzerindeki yetkisi korunuyor.

Yasa, genel itibarıyla, net tanımlar ve uyumluluk yolları oluşturarak mevzuat uygulamalarındaki tutarsızlıkları azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, tüketici koruma önlemlerinin yanı sıra, tokenların menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğunu belirleme konusunda kapsamlı kurallar sunmayı amaçlıyor. Bu, düzenleyiciler için oldukça karmaşık bir meseleydi.

Tasarı, bu gibi belirsiz durumları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Cumhuriyetçi bir isim tarafından önerilse de, CLARITY Yasası, kripto düzenlemesi için sağlam bir çerçeve oluşturma arzusunu yansıtan güçlü bir iki partili desteğe sahip.

Ancak, ilk yasa metni özellikle varlıklara, bunların sınıflandırılmasına ve saklanmasına odaklanmıştı. Yasa tasarısı ayrıca, DeFi (merkeziyetsiz finans) faaliyetlerini (geliştiriciler, işlem aktarıcıları gibi) geleneksel kayıt yükümlülüklerinden muaf tutuyor. Ayrıca, eşler arası işlemleri ve bireysel varlıkların kendi kendine saklanmasını açıkça güvence altına alıyor.

Yeni Değişiklikler ve Tartışmalar

Bazı boşlukları gidermek adına, Blockchain Düzenleyici Kesinlik Yasası (BRCA) yakın zamanda yasa tasarısına bir değişiklik olarak sunuldu. Şu anda, kripto endüstrisinin siyasi lobi grupları bu değişikliğin kabul edilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Sekiz önde gelen ticaret birliği, başlangıçtaki desteklerini yineleyerek bugün ek açıklamalarda bulundu. Özellikle, bu değişiklik, CLARITY Yasası'nın gereksiz yere ağır düzenlemeler uygulamamasını sağlayacak.

Ancak, bazı düzenleyiciler bu yaklaşıma katılmayabilir. Eski CFTC Başkanı Tim Massad, yakın zamanda kripto yolsuzluğu konusunda uyarılarda bulunmuştu. Massad, CLARITY Yasası'ndaki bazı potansiyel sorunlara dikkat çekerek şunları söyledi:

"CLARITY Yasası teknolojiyle başlıyor ve 'insanların bu teknolojiye yatırım yapmasını kolaylaştırmak için ne yapmamız gerekiyor?' diye soruyor gibi. Ancak menkul kıymet ve türev yasalarımızın gücü, geleneksel olarak düzenleyici hedeflere odaklanmamızda ve bu hedeflere ulaşmak için esneklik sağlamamızda yatıyor."

Benzer eleştiriler, son dönemdeki birçok kripto düzenlemesine de yöneltildi ve CLARITY Yasası'nın da benzerleriyle karşılaşması muhtemel.

Bu tartışmaların nihai yasa tasarısını ne kadar etkileyeceği henüz belli değil. Ancak, GENIUS Yasası ilk versiyonundan bu yana önemli değişikliklere uğramıştı. Yarınki görüşme ve ardından gelecek oylama süreci arasında, bu yasa tasarısı önümüzdeki birkaç hafta içinde büyük ölçüde değişebilir.