Çin'in sınır ötesi dijital para platformu mBridge, 55 milyar doları aştı

Güncelleme:
Çin liderliğindeki çok taraflı merkez bankası dijital para birimi (CBDC) platformu mBridge, dolara bağımlı ödeme sistemlerine alternatif arayışında önemli bir eşiğe ulaştı.

Atlantic Council verilerine göre mBridge platformu şu ana kadar 4.000'den fazla sınır ötesi işlem gerçekleştirdi ve toplam işlem hacmi yaklaşık 55,5 milyar dolara ulaştı. Dijital yuan (e-CNY), toplam uzlaşma hacminin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturuyor.

DİJİTAL YUAN'DA PATLAMA

Platformun büyümesi, Çin'in yerel CBDC'sindeki ivmeyle paralel seyrediyor. Çin Halk Bankası'nın son verilerine göre, e-CNY ile 3,4 milyar işlem gerçekleştirildi ve toplam değer yaklaşık 2,4 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, 2023'e kıyasla yüzde 800'ün üzerinde bir artışa işaret ediyor.

Çin ayrıca 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni bir düzenlemeyle ticari bankaların dijital yuan mevduatlarına faiz ödemesine izin vermeye başladı. Bu adım, e-CNY'yi dijital nakitten dijital mevduat para birimine dönüştürdü.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Ekim 2024'te beklenmedik bir şekilde mBridge'den çekildi. BIS Genel Müdürü Agustín Carstens, ayrılığı "mezuniyet" olarak nitelendirirken platformun BRICS ülkelerinin yaptırımları atlatmasına hizmet edebileceği spekülasyonlarından mesafe almaya çalıştı. Carstens, "mBridge, BRICS köprüsü değil." ifadesini kullandı.

BIS şu anda rakip bir girişim olan Project Agorá'ya odaklanıyor. New York Federal Rezerv Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası dahil yedi Batılı merkez bankasının yer aldığı proje, bu hafta testleri hızlandırdığını duyurdu.

Atlantic Council analisti Alisha Chhangani, "mBridge'in dolar hakimiyetini doğrudan tehdit etmesi pek olası değil ancak kademeli olarak aşındırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Burak KÖSE
