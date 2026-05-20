CFTC tahmin piyasalarını yasaklayan Minnesota'ya dava açtı

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve ABD Adalet Bakanlığı tahmin piyasalarını yasaklayan yeni bir yasa imzalayan Minnesota eyaletine, Vali Tim Walz'a ve bir dizi eyalet yetkilisine dava açtı.

Vali Walz'ın yasayı imzalamasından 24 saatten kısa süre sonra açılan dava Minnesota'nın CFTC'nin "münhasır yetki alanına" giren federal düzenlemeli türev piyasalarını hukuka aykırı biçimde düzenlemeye çalıştığını savunuyor. Davada Minnesota'nın yasası "ABD'deki tahmin piyasalarına yönelik ilk doğrudan yasak" olarak tanımlandı.

CEZAİ SORUMLULUK BANKALARA VE MEDYAYA DA UZANIYOR

Yeni yasa müşterilerin spor etkinliklerinden hava durumuna, şirket değerlemelerinden hükümet faaliyetlerine kadar her konunun sonucuna yatırım yapmasına olanak tanıyan tahmin piyasalarını yasaklıyor. Yasa 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

CFTC ve Adalet Bakanlığı bu ürünlerin federal düzenlemeye tabi "swap" işlemleri olduğunu ve CFTC onaylı borsalarda işlem gördüğünü belirterek eyaletlerin bunları suç sayma veya yasaklama yetkisinin bulunmadığını ileri sürüyor.

Davada yasanın cezai sorumluluğu bankalar, ödeme işlemcileri, medya kuruluşları ve tahmin piyasalarıyla reklam, doğrulama veya veri sağlama ortaklığı kuran spor liglerine de genişlettiği vurgulandı. CFTC tahmin piyasası platformlarının Major League Baseball, NHL, Fox ve Dow Jones gibi kuruluşlarla kurduğu ortaklıklara dikkat çekti.

Dava CFTC'nin eyalet kumar düzenleyicileri ile federal düzenlemeye tabi tahmin piyasası platformları arasındaki yetki alanı çatışmasındaki son hamlesi oldu. Illinois, Arizona ve Connecticut da tahmin piyasası platformlarını kumar kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatmaya çalıştıkları için CFTC tarafından dava edilmişti.

MİNNESOTA KRİPTO KONUSUNDA ÇELİŞKİLİ ADIMLAR ATIYOR

CFTC 2026'da Başkan Mike Selig liderliğinde tahmin piyasalarına yönelik yaklaşımını şekillendiriyor. Kurum Mart'ta tahmin piyasalarına ilişkin resmi bir danışma belgesi yayımlamış ve olası kural koyma sürecine yönelik kamuoyu görüşü almaya başlamıştı.

Minnesota ise kripto ve Blockchain alanında çelişkili bir tutum sergiliyor. Walz bu hafta bankaların ve kredi birliklerinin kripto saklama hizmetleri sunmasına izin veren bir yasayı imzaladı. Ancak eyalet Şubat'ta kripto ATM ve kiosklarını dolandırıcılıkta kullanıldığı gerekçesiyle yasaklayan ABD'deki ikinci eyalet olmuştu.

Serkan KÖSE
