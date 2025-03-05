ADA yeniden hareketlendi

Cardano'nun yerel token'ı ADA, son günlerde büyük dalgalanmalar yaşadı. 3 Mart'ta, Donald Trump'ın yönetiminin ADA ve diğer kripto paraları içeren stratejik bir kripto rezervi oluşturacağını açıklamasının ardından fiyatı 1 dolar 10 centin üzerine fırladı.

Ancak bu yükseliş kısa sürdü ve bir gün sonra ADA, 80 centin altına geriledi. CoinGecko verilerine göre; son 24 saatte ise fiyat yeniden yükselişe geçti ve yüzde 17'lik bir artışla yaklaşık 93 cent seviyesine ulaştı.

Cardano (ADA) fiyatı neden yükseldi?

Bu toparlanmanın en önemli sebeplerinden biri, kripto para piyasasının genel olarak yeniden canlanması. Toplam piyasa değeri tekrar 3 trilyon dolara yaklaşırken, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer büyük dijital varlıklar da son 24 saatte kayda değer kazançlar elde etti.

ADA'daki yükselişi destekleyen bir diğer etken ise Gemini'nin kurucularından Tyler Winklevoss'un X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşım olabilir. Winklevoss, borsalarının yakın gelecekte ADA'yı listeleyebileceğine dair bir imada bulundu. Ancak milyarder yatırımcı, Trump'ın önerdiği stratejik kripto rezervine Cardano'nun dahil edilmesini uygun bulmadığını belirtti.

Daha önce Gemini'nin ADA'yı listelemesi için çağrıda bulunan Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson, Winklevoss'un paylaşımına "teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi.

ABD merkezli Gemini, ADA'yı henüz desteklemeyen sayılı büyük borsalardan biri. Binance, Coinbase, OKX, Kraken, KuCoin, Bitget ve Bybit gibi birçok büyük platform ise ADA'yı yıllardır işlem gören varlıklar arasında tutuyor.

ETF onayı bekleniyor

ADA fiyatındaki yükselişi tetikleyebilecek bir diğer faktör ise, ABD'de bu varlık için özel olarak oluşturulacak bir spot borsa yatırım fonu (ETF) ihtimali. Böyle bir ETF'nin onaylanması, yatırımcılara ADA'yı doğrudan borsalardan satın almak zorunda kalmadan, düzenlenmiş bir finansal ürün üzerinden yatırım yapma imkânı sunacak.

Dünyanın en büyük dijital varlık yönetim şirketlerinden biri olan Grayscale, bu yılın başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) ADA için bir spot ETF başvurusunda bulundu. Şubat ayının sonunda SEC, bu başvuruyu değerlendirmeye aldığını duyurdu. Düzenleyici inceleme süreci genellikle 240 gün sürüyor.

Polymarket verilerine göre, bu tür bir yatırım aracının yıl sonundan önce onaylanma ihtimali yüzde 70'in üzerinde görünüyor.