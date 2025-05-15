Bugün yükselen altcoinler - 15 Mayıs

ONDO (Ondo Finance)

Günün dikkat çeken coin'lerinden biri olan ONDO, son 24 saatte yüzde 5 değer kaybetti. Fiyat geri çekilse de işlem hacmi yüzde 68 artarak dikkat çekici bir ayrışma oluşturdu. Bu durum, alım gücünün zayıfladığına işaret ediyor.

Eğer bu düşüş ivmesi sürerse ONDO'nun fiyatı 0,950 dolar seviyesinin altına sarkabilir. Ancak talebin yeniden canlanması halinde, fiyatın 1,03 dolara doğru toparlanması mümkün.

LAUNCHCOIN

Geniş çaplı düşüşe rağmen pozitif ayrışan bir diğer altcoin ise LAUNCHCOIN oldu. Coin, gün içinde yüzde 18 yükselerek 0,246 dolar seviyesine ulaştı.

4 saatlik grafikteki RSI (Göreceli Güç Endeksi) değeri 63,10 ile yüksek alım baskısını gösteriyor. RSI 70 seviyesinin üzerine çıkarsa varlığın aşırı alım bölgesine girdiği, 30'un altına düşerse aşırı satım bölgesine girdiği kabul ediliyor.

Mevcut görünüm, LAUNCHCOIN'de birikim eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Bu senaryoda fiyat 0,268 dolara çıkabilir. Ancak kâr satışları başlarsa fiyat 0,240 dolara kadar geri çekilebilir.

ATH (Aethir)

Dağıtık fiziksel altyapı (DePIN) kategorisindeki ATH token, son 24 saatte yüzde 10 artarak 0,053 dolardan işlem görüyor.

Günlük grafikte MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) göstergesi, yükseliş yönlü bir sinyal veriyor. Mavi MACD çizgisi turuncu sinyal çizgisinin üzerine çıkmış durumda. Bu da alım baskısının arttığını ve yükseliş ivmesinin sürebileceğini gösteriyor.

Mevcut görünümde ATH fiyatı 0,056 dolara kadar tırmanabilir. Ancak satışlar gelirse fiyatın 0,050 doların altına düşme riski de bulunuyor.