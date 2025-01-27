Bugün popüler olan altcoinler hangileri?

1. Official Trump (TRUMP)

Solana tabanlı bir meme coin olan TRUMP, bugün en çok konuşulan altcoinlerden biri. Şu anda 26,16 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde on dört değer kaybetti.

TRUMP, Super Trend göstergesinin kırmızı hattının altında işlem görüyor. Bu gösterge, piyasadaki yönü belirlemek için fiyat grafiğinin üzerine veya altına volatiliteye dayalı bir çizgi ekler. TRUMP gibi bir varlık, Super Trend çizgisinin altında işlem gördüğünde, bu durum düşüş trendine işaret eder ve satış baskısının piyasada baskın olduğunu gösterir.

Eğer satış baskısı devam ederse, TRUMP'ın fiyatı 10,33 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Bunun tersine, alım aktivitesindeki bir artış, meme coin'in değerini 36,69 dolara kadar çıkarabilir.

2. Ondo (ONDO)

Gerçek dünya varlıklarına (RWA) dayalı bir token olan ONDO, bugün dikkat çeken bir diğer altcoin. Şu anda 1,29 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde dokuzluk bir düşüş yaşadı.

Bu fiyat düşüşü, ONDO'ya olan talebin azalmasıyla ilişkilendiriliyor ve bu durum Göreceli Güç Endeksi (RSI) tarafından da doğrulanıyor. RSI değeri 45,89 seviyesinde ve düşüş trendinde.

RSI, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım koşullarını ölçer. Göstergenin 0 ile 100 arasında değişen değerlerinde 70'in üzeri aşırı alım, 30'un altı ise aşırı satım anlamına gelir.

RSI değeri 45,89 olan ONDO, satış baskısının güçlendiğine işaret ediyor. Eğer bu baskı artarsa, ONDO'nun fiyatı 1,23 doların altına düşerek 1,03 dolara kadar gerileyebilir. Ancak talebin artması durumunda, fiyat 1,57 dolara kadar yükselebilir.

3. Jupiter (JUP)

Jupiter (JUP), bugün piyasadaki en fazla değer kazanan altcoin olarak öne çıkıyor. Şu anda 0,97 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde beşlik bir artış kaydetti.

Bu yükseliş, günlük işlem hacmindeki yüzde 181'lik artışla destekleniyor. Bu durum, fiyat artışının JUP tokenlarına olan gerçek talep nedeniyle gerçekleştiğini gösteriyor.

Eğer talep güçlenirse, bu altcoin'in değeri 1,08 dolara kadar yükselebilir. Ancak satışlar artarsa, JUP'un fiyatı 0,95 doların altına düşerek 0,81 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.