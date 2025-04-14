Bugün Neden Bu Altcoin'ler Gündemde? (14 Nisan)

Mantra (OM)

OM token'ı bugün kötü haberlerle gündemde. Fiyatı son 24 saatte yüzde 90 oranında değer kaybetti. Bu sert düşüş, yatırımcıların OM'yi panikle satmasından kaynaklanıyor.

Düşüşün arkasında, MANTRA ekibiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir cüzdandan OKX borsasına 3,9 milyon OM transferi yer alıyor. Bu yüklü transfer, büyük bir satış dalgası ihtimalini gündeme getirdi.

Satışlar sürerse, OM fiyatı Aralık 2023'teki 0,024 dolarlık dip seviyeye geri dönebilir. Ancak satış baskısı durur ve yeni alıcılar piyasaya girerse, fiyatın yeniden 1,25 dolara doğru yükselme ihtimali de var.

Pi Network (PI)

PI token bugün yüzde 1,2 yükselerek 0,75 dolara ulaştı. Son bir haftada ise yüzde 32 artış gösterdi.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 48,37'ye yükseldi ve 50 eşik seviyesini aşmaya hazırlanıyor. Bu da alım baskısının arttığını ve yükselişin sürebileceğini gösteriyor.

Eğer bu ivme korunursa, PI fiyatı 1,01 dolara kadar çıkabilir. Ancak düşüş yeniden başlarsa, 0,40 dolara gerileme riski var.

Pepe (PEPE)

Popüler meme coin PEPE de bugün yatırımcı ilgisiyle yükseldi. Şu anda 0,0000073 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 0,4 değer kazandı.

En dikkat çekici veri ise işlem hacmi: yüzde 16 artarak 685 milyon dolara ulaştı. Hem fiyatın hem de hacmin birlikte artması, güçlü bir piyasa ilgisine işaret ediyor.

Bu görünüm PEPE fiyatının kısa vadede güç kazanabileceğini gösteriyor. Yükselişin devam etmesi durumunda, fiyat 0,0000097 dolara çıkabilir. Ancak alım baskısı zayıflarsa, fiyat 0,0000057 dolara gerileyebilir.