Bu Ay Yeni ATH Sinyali Veren 3 Altcoin

Bu Ay Yeni ATH Sinyali Veren 3 Altcoin
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Kripto para piyasası mayıs ayına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra son günlerde bir miktar durgunlaştı. Ancak bazı altcoin'ler bu durgunluğu görmezden gelerek yükselişini sürdürdü. Peki bu projelerden hangileri yeni bir rekorun eşiğinde?

1. Saros (SAROS)

SAROS, nisan ayında 0,171 dolar ile zirve yapmıştı. Şu anda 0,153 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 0,147 dolardaki destek bölgesinin üzerinde tutunmayı başarıyor. Bu da zirveye yalnızca yüzde 11,4'lük bir mesafe kaldığını gösteriyor.

SAROS'un yeniden rekor kırması, genel piyasa yönüne bağlı. Yükseliş havası devam ederse, 0,171 dolar direncinin aşılmasıyla birlikte 0,200 dolara kadar yeni bir hedef ortaya çıkabilir. Ancak destek seviyesi kırılırsa fiyat 0,134 dolara kadar gerileyebilir ve bu da kısa vadeli yükseliş beklentilerini boşa çıkarabilir.

2. Maple Finance (SYRUP)

SYRUP, Mayıs ayında yüzde 113 değer kazandı ve şu anda 0,331 dolardan işlem görüyor. 24 saat önce 0,384 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetmişti. Mevcut seviyeden yalnızca yüzde 15,66'lık bir artışla bu zirve aşılabilir.

Ancak gün içinde yaşanan yüzde 9'luk düşüş sonrası kâr satışları devam ederse, fiyat 0,288 doların altına sarkabilir. Bu da 0,244 dolara kadar yeni bir gerilemenin önünü açar ve pozitif beklentiler sekteye uğrar.

3. Leo Token (LEO)

LEO, ocak ayında ulaştığı 10,33 dolarlık zirveden hâlâ uzak. Yeni bir rekor için yüzde 20'lik bir yükselişe ihtiyaç var. Ancak token, bu yıl şimdiye kadar en fazla yüzde 4,47 günlük artış kaydedebildi. Yani bu hedef için güçlü bir piyasa desteği gerekiyor.

Eğer Bitcoin 110 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarsa ve LEO da 9,11 doları destek seviyesine çevirebilirse, yukarı yönlü hareket ivme kazanabilir. Tersi durumda, 8,51 dolar desteği kırılırsa fiyat 8,20 dolara gerileyebilir ve bu da satış baskısını artırabilir.

Genel olarak, piyasa koşulları olumlu yönde ilerlerse bu üç altcoin, Mayıs ayının üçüncü haftasında yeni zirveler test edebilir. Ancak satış baskısı artarsa, bu fırsatlar bir süreliğine rafa kalkabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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