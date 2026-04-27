Brezilya, Kalshi ve Polymarket dahil 28 tahmin piyasası platformunu yasakladı

Brezilya, tahmin piyasalarına yönelik kapsamlı bir yasak getirdi. Yayımlanan karar kapsamında aralarında Polymarket ve Kalshi'nin bulunduğu 28 platformun ülkedeki erişimi engellendi.

Merkez bankasının kararnamesi, söz konusu platformların yerel türev işlem mevzuatıyla uyumsuzluğunu ve yatırımcı koruması ile piyasa bütünlüğü açısından yarattığı riskleri gerekçe gösterdi. Karar, gerçek sportif olaylar, çevrim içi oyun etkinlikleri ve siyasi, seçimsel, sosyal, kültürel ya da eğlence niteliğindeki gerçek veya sanal olaylara dayanan türev sözleşmelerin ülkede sunulmasını ve işlem görmesini yasaklıyor.

Maliye Bakanı Dario Durigan, yasağın 28 platformu kapsadığını açıkladı. Bakan, bu adımı çevrim içi bahis faaliyetlerindeki artışa karşı Brezilyalıların tasarruflarını koruma amacıyla hayata geçirilen kapsamlı hükümet politikasının bir parçası olarak nitelendirdi.

POLYMARKET 30'DAN FAZLA ÜLKEDE ERİŞİME KAPALI

Polymarket, kendi belgelerine göre OFAC kısıtlamaları ve ulusal yasaklar dahil dünya genelinde 30'dan fazla ülkede erişime kapalı. Ocak ayında Portekiz platformu kısıtladı. Fransa, Belçika, Avustralya, Birleşik Krallık, İtalya, Polonya ve Singapur da daha önce benzer adımlar atmıştı. Tayvan'da ise yalnızca siyasi tahminlerde yasak kapsamına giriyor.

ABD'de tahmin piyasaları uzun süre kâr amaçlı faaliyet gösterememişti. Bu tablo, Kalshi'nin 2024 yılında Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) karşı açtığı davayı kazanmasıyla değişti. Karar, Polymarket gibi platformların ABD pazarına yeniden girmesinin önünü açtı. CFTC bugün tahmin piyasalarını yasaklamaya çalışan birkaç eyaleti mahkemeye taşıyor.

Bu alandaki en güncel dava ise Wisconsin'den geldi. Eyalet, spor etkinliği sözleşmelerinin ticari bahis yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Kalshi, Robinhood, Coinbase, Polymarket ve Crypto.com aleyhine dava açtı.

Serkan KÖSE
