Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

Brezilya hükümetinden Bitcoin rezerv hamlesi

Brezilya hükümetinden Bitcoin rezerv hamlesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkeler Bitcoin'i ulusal varlık portföylerine eklemeye başlıyor. Brezilya'da sunulan yeni yasa tasarısı, ülkenin döviz rezervlerinin bir kısmını Bitcoin'e ayırmayı öngörüyor. Bu hamle, ABD'de Senatör Cynthia Lummis'in Bitcoin yasası ile benzer bir strateji izliyor.

Bitcoin'in kurumsal kabulü dünya genelinde yaygınlaşırken Brezilya da bu trende katılmaya hazırlanıyor. El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmesi ve ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından, Brezilya da ulusal rezervlerini Bitcoin ile güçlendirmeyi planlıyor.

Brezilya Bitcoin Rezerv Girişimini Planlıyor

Pazartesi günü Kongre'ye sunulan yasa tasarısı, Brezilya'nın uluslararası rezervlerinin bir kısmını Bitcoin'e aktarmasını öngörüyor. RESBit olarak adlandırılan proje, para birimi dalgalanmalarına ve jeopolitik belirsizliklere karşı ülkenin ekonomik savunma mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Presto Research analistleri Peter Chung ve Min Jung, Brezilya'nın bu hamlesinin ABD Senatörü Cynthia Lummis'in temmuz ayında sunduğu Bitcoin Yasası 2024 ile benzerlik taşıdığını belirtti. Lummis'in tasarısı, ABD'nin Bitcoin tutması için bir yol haritası çizerken eyaletlere de bu konuda yetki veriyor.

Bu gelişme, Pensilvanya'dan bir milletvekilinin eyalet haznedarına Bitcoin yatırımı yapma yetkisi veren yasa tasarısını desteklemesinin ardından gerçekleşti. Presto'nun analistleri, bu durumu "ulus devletlerin Bitcoin arazi kapma yarışının başlangıcı" olarak değerlendiriyor ve Brezilya'nın bu yönde ilerleyen son ülke olmayacağını öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü
img

Ensest ilişki baskısını kaldıramadı
img

Sahaların tozunu attıran yıldız futbolcu inşaat işçisi oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Başkanı kim olacak? HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? BJK Başkanı Hasan Arat neden istifa etti? KANDİL TAKVİMİ 2025: Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? ROBLOX AÇILDI MI? Roblox son durum nedir, ne zaman erişime açılacak? Arda Güler oynayacak mı? Arda güler ilk 11'de mi? (Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi) UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI! KPSS 2024/7 şartları nelerdir? ÖSYM başvuru ekranı MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, evli mi? MasterChef Kaan'ın sağlık durumu nasıl? Masterchef 27 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.