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Blockrise CEO'su geleneksel bankalara Bitcoin tabanlı alternatif istiyor

Blockrise CEO'su geleneksel bankalara Bitcoin tabanlı alternatif istiyor
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Blockrise CEO'su Jos Lazet, Bitcoin tabanlı finans şirketlerinin önündeki yeni eşiğin, öz saklama ve kullanıcı kontrolü üzerine kurulu "anarşist" dijital bankalar yani neobanklar olduğunu söyledi.

Bitcoin tabanlı finans şirketleri borsa ve saklama hizmetlerinin ötesine geçerek kredi, ödeme ve bankacılık alanlarına yöneliyor. Bazı sektör yöneticilerine göre benimsemenin yeni aşaması, geleneksel bankalara Bitcoin merkezli alternatifler kurmak olacak. Blockrise Ceo'su Jos Lazet de dün Prag'daki BTC konferansında bu vizyonu paylaştı.

Lazet, Bitcoin merkezli finans platformlarının Bitcoin'in öz egemenlik anlayışına uygun, tam kapsamlı bankacılık alternatiflerine dönüşmesini hedeflediğini belirtti. CEO bu hedefi "Blockrise için hayalim bir Bitcoin bankası." sözleriyle özetledi.

Dijital varlık sektöründe şirketler bir süredir Bitcoin teminatlı kredi, kripto ödeme kartları, getiri hizmetleri ve bireysel bankacılık ürünleri sunuyor. Lazet, Blockrise'ın yakın zamanda IBAN içeren Bitcoin dostu banka hesapları başlattığını ve Revolut gibi neobanklara benzer abonelik fiyatlandırması üzerinde çalıştığını kaydetti.

BİTCOİN NEOBANK FIRSATI SUNUYOR

Lazet, geleneksel fintech şirketlerinin aksine Bitcoin tabanlı şirketlerin temelde farklı bir şey kurma fırsatı olduğunu savundu. CEO, "Bugünün neobankları geleneksel bankaların yalnızca optimize edilmiş hali. Daha entegre özellikler sunuyorlar ama anarşist değiller, sisteme karşı değiller." dedi. Lazet'e göre asıl fırsat, anarşist bir neobank kurmaktan geçiyor. Bu yapı, kullanıcıya varlıkları üzerinde tam kontrol ve öz saklama imkânı verirken günlük bankacılık ihtiyaçlarını da karşılayacak.

HOLLANDA'DA BİTCOİN BENİMSEMESİ ZİRVEYE ULAŞTI

Konuyu değiştiren Lazet, memleketi Hollanda'da Bitcoin benimsemesinin düzenleme değişikliklerine ve sermaye kazancı vergisini artırabilecek önerilere rağmen sektördeki on yılı aşkın kariyerinin en güçlü seviyesinde olduğunu söyledi. "Bir bakıma Bitcoin benimsemesi zirvede." diyen Lazet, Hollandalı bankalar arasında kurumsal kabulün ve Bitcoin ETF'lerine desteğin arttığına dikkat çekti.

Lazet, piyasanın bu tabloyu henüz yansıtmadığını kabul etti. Ona göre anlatı yayıldıkça ve benimseme arttıkça Hollanda, Avrupa'nın önde gelen Bitcoin ülkelerinden biri olma potansiyeli taşıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
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