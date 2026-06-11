BlackRock'ın getiri sağlayan yeni Bitcoin ETF'si için lansman yakınlaştı

SEC'e yapılan başvuruya göre BlackRock, ocakta tanıttığı iShares Bitcoin Premium Income ETF için son değişikliği salı günü kaydetti. Fon, spot Bitcoin pozisyonunu getiri üreten bir mekanizmayla birleştirerek yatırımcıya düzenli gelir sağlamayı amaçlıyor.

Başvuruya göre fon, ağırlıklı olarak IBIT hisseleri ve zaman zaman ETP endeksleri üzerine alım opsiyonu satan aktif yönetilen bir stratejiyle prim geliri sunacak. Yapı, yatırımcılara Bitcoin fiyat hareketinden pay verirken opsiyon satışından elde edilen primle ek gelir hedefliyor.

YÜZDE 0,65 ÜCRET RAKİPLERİN ALTINDA

Son değişiklik fonun yüzde 0,65 sponsor ücreti taşıyacağını ortaya koydu. ETF, önceki başvurularda belirtildiği gibi Nasdaq'ta BITA koduyla işlem görecek. Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, bu ücretin örtülü alım opsiyonu (covered call) kullanan en büyük iki Bitcoin fonunun yüzde 0,95 ve yüzde 0,99'luk ücretlerinin altında kaldığına dikkat çekti.

GOLDMAN'I GEÇME YARIŞI 1 TEMMUZ'A KİTLENDİ

Balchunas, "Tahminim bunun çok yakında piyasaya çıkacağı yönünde." ifadesini kullandı. Analist, BlackRock'ın 1 Temmuz civarında etkinleşmesi beklenen Goldman Sachs'ı pazarda geçmek için baskı altında olduğunu belirtti.

BlackRock'ın Nasdaq'ta işlem gören iShares Bitcoin ETF'si, yaklaşık 47,21 milyar dolar net varlıkla en büyük spot Bitcoin fonu konumunu koruyor.