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BlackRock'ın getiri sağlayan yeni Bitcoin ETF'si için lansman yakınlaştı

BlackRock'ın getiri sağlayan yeni Bitcoin ETF'si için lansman yakınlaştı
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Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, getiri sağlayan Bitcoin ETF'si için dördüncü değişiklik başvurusunu sundu ve yüzde 0,65 ücretli fonun yakında işleme açılması bekleniyor.

SEC'e yapılan başvuruya göre BlackRock, ocakta tanıttığı iShares Bitcoin Premium Income ETF için son değişikliği salı günü kaydetti. Fon, spot Bitcoin pozisyonunu getiri üreten bir mekanizmayla birleştirerek yatırımcıya düzenli gelir sağlamayı amaçlıyor.

Başvuruya göre fon, ağırlıklı olarak IBIT hisseleri ve zaman zaman ETP endeksleri üzerine alım opsiyonu satan aktif yönetilen bir stratejiyle prim geliri sunacak. Yapı, yatırımcılara Bitcoin fiyat hareketinden pay verirken opsiyon satışından elde edilen primle ek gelir hedefliyor.

YÜZDE 0,65 ÜCRET RAKİPLERİN ALTINDA

Son değişiklik fonun yüzde 0,65 sponsor ücreti taşıyacağını ortaya koydu. ETF, önceki başvurularda belirtildiği gibi Nasdaq'ta BITA koduyla işlem görecek. Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, bu ücretin örtülü alım opsiyonu (covered call) kullanan en büyük iki Bitcoin fonunun yüzde 0,95 ve yüzde 0,99'luk ücretlerinin altında kaldığına dikkat çekti.

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Balchunas, "Tahminim bunun çok yakında piyasaya çıkacağı yönünde." ifadesini kullandı. Analist, BlackRock'ın 1 Temmuz civarında etkinleşmesi beklenen Goldman Sachs'ı pazarda geçmek için baskı altında olduğunu belirtti.

BlackRock'ın Nasdaq'ta işlem gören iShares Bitcoin ETF'si, yaklaşık 47,21 milyar dolar net varlıkla en büyük spot Bitcoin fonu konumunu koruyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Koyuncu:

şimdi bunu gördüm de diye soracağım BlackRock gibi dev bir şirket yapıyo da bizim küçük yatırımcı eğer bitcoini tutmuyosa ne olacak bu durumdur biri cevaplarsa sevinirim kurallara uygun mu bu işlem nedir bu hale düştüğümüz

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Haber YorumlarıAdem Altun:

vay be yüzde 0.65 ücret rakiplerin altında demişler ama sıradan insan bunu neye yaracak yani aman tanrım bitcoin fiyatı zaten uçuşa geçiyor bir de opsiyon satışından gelir falan ne kadar riskli bir şey bu konuda ne diye kimse açıklamıyo

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Haber YorumlarıErhan Keng:

bitcoin etf diyince hemen aklıma spekülasyon geliyo bu da mı öyle neyin getirisi bu işin bitcoini var mı yok mu bilmiyoz ki getiri üretsün hadi bakalım ne olacak bu sefer

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