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BlackRock Bitcoin ETF portföyü Abu Dhabi yatırımıyla güçlendi

BlackRock Bitcoin ETF portföyü Abu Dhabi yatırımıyla güçlendi
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Abu Dhabi'nin devlet varlık fonu Mubadala Investment Company, BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'sine (IBIT) 436,9 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu hamle, BlackRock'ın Abu Dhabi'de ticari lisans kazanmasının ardından geldi.

Kripto para dünyasında kurumsal yatırımların artışı devam ediyor. Abu Dhabi'nin devlet varlık fonu Mubadala Investment Company'nin BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'sine yaptığı yatırım, körfez bölgesinden gelen en büyük kripto varlık yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

BlackRock ETF Yatırımları Yeni Rekorlara İmza Atıyor

Verilere göre BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si yönetimi altındaki varlıklar bakımından yaklaşık 56 milyar dolara ulaştı. Bu başarıda Mubadala Investment Company'nin 436,9 milyon dolarlık yatırımı önemli rol oynuyor.

Abu Dhabi'nin kripto varlıklara olan ilgisi sadece ETF yatırımlarıyla sınırlı kalmıyor. Şehir yönetimi 2023 yılında Bitcoin madenciliği alanına yatırım yaptı. Aynı yıl Marathon Digital ve Zero Two şirketleri, Abu Dhabi'de dev bir Bitcoin madencilik kompleksi kuracaklarını duyurdu.

Bu gelişmeler, Abu Dhabi'nin kripto para varlıklarına olan vizyonunu çeşitlendirme ve Blockchain teknolojilerinde öncü olma hedefini destekliyor. Körfez sermayesinin kripto varlıklara olan ilgisinin artması, sektörün geleceği açısından olumlu sinyaller veriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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