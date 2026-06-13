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Bitwise analisti Bitcoin'de yüzde 20'ye varan ek düşüş öngördü

Bitwise analisti Bitcoin'de yüzde 20'ye varan ek düşüş öngördü
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Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı André Dragosch, Bitcoin'in mevcut seviyelerden yüzde 20'ye kadar daha düşebileceğini belirterek 48 bin doları "azami acı" senaryosu olarak gösterdi.

Dragosch, bu görüşü varlığın fiyatının altında oluşan bir dizi yapısal desteğe dayandırdı. En derin destek, uzun vadeli yatırımcıların maliyetine denk gelen 48 bin dolarda bulunuyor.

Daha yukarıda iki teknik destek daha yer alıyor. 200 haftalık hareketli ortalama 61 bin dolar, gerçekleşen fiyat ise 56 bin dolar civarında bulunuyor.

Dragosch'a göre Bitwise'ın deneysel "dip döngüsü olasılık modeli" geçen hafta yükselişe geçti. Bununla birlikte zincir üstü göstergeler, önceki döngü diplerinde görülen uç seviyelerin altında kaldı.

Bitcoin son düşüş dalgasında mayısta gördüğü 82 bin dolara yakın zirveden yüzde 28 geriledi. Varlık bu süreçte 60 bin doların altına indi. Cuma günü 63.300 doların üzerinde işlem gören Bitcoin'in piyasa değeri yaklaşık 1,3 trilyon dolara ulaştı.

GALAXY 13 DİP GÖSTERGESİNDEN 4'ÜNÜ GÖRDÜ

Geniş piyasa araştırmaları da döngü konumuna temkinli yaklaşıyor. Galaxy Araştırma Başkanı Alex Thorn, Bitcoin'in henüz dibe ulaşmadığını ve tarihsel 13 dip göstergesinden yalnızca dördünün şu ana dek tetiklendiğini belirtti. Thorn'un temel senaryosuna göre Bitcoin, yıl sonuna kadar 40 bin ile 46 bin dolar arasında dip yapabilir.

Galaxy ayrıca, Bitcoin'in döngü genlikleri daraldıkça zirveden dibe yüzde 75 ila 80'lik geleneksel düşüş varsayımlarının artık daha az olası olduğunu kaydetti.

SATIŞIN NEDENİ 2 MİLYAR DOLARLIK FON ÇIKIŞI

Dragosch, son satış dalgasını ağırlıklı olarak haftalık yaklaşık 2 milyar dolarlık borsa yatırım ürünü çıkışına bağladı. Bu tutar, kısa sürede piyasaya satılan yaklaşık 50 bin Bitcoin'e denk geliyor. Dragosch bunu Strategy'nin yakın zamanda yaptığı sembolik 32 Bitcoinlik satıştan ayırarak Strategy ve diğer şirketlerin hazine alımlarının belirgin biçimde yavaşlamadığını vurguladı.

Altcoin tarafında ise Bitwise'ın Altcoin Heyecan Endeksi henüz bir sinyal vermiyor. Dragosch'a göre bir altcoin sezonunun anahtarı, ABD'nin kripto piyasa yapısı yasası Clarity Act'i kabul edip etmeyeceğinde yatıyor. Polymarket bu yıl yasanın çıkma olasılığını yaklaşık yüzde 60 olarak fiyatlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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