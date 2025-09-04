BitMine dünyanın en büyük ETH yatırımcısı olmayı sürdürüyor

Arkham Intelligence verileri, BitMine'ın bu hafta altı farklı işlemle büyük bir ETH alımı gerçekleştirdiğini belgeliyor. Galaxy Digital'in tezgah üstü (OTC) ticaret platformu üzerinden gerçekleştirilen bu işlem, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan ilgisinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal Ethereum Rezervleri Rekor Seviyeye Ulaştı

BitMine Immersion Tech, halihazırda 1,75 milyondan fazla Ethereum'a ve bu miktar yaklaşık 7,7 milyar dolar değerinde. Şirketin mevcut birikimleri Ethereum'un toplam arzının yaklaşık yüzde 1,44'ünü temsil ediyor.

Şirket henüz resmi olarak ağustos ayı sonundan bu yana herhangi bir yeni satın alma doğrulamasa da zincir Blockchain verileri şirketin ETH'nin toplam arzının yüzde 5'ini edinme hedefine ilerlediğini belgeliyor.

Kurumsal Ethereum hazineleri bu yaz önemli ölçüde büyüme sergiledi. Artan kurumsal ilgi ve güçlü spot ETH girişleriyle desteklenen bu trend, piyasanın genel dinamiklerini değiştiriyor.

Listede ikinci olan ETH hazine şirketi SharpLink Gaming, bu hafta başında 39.008 ETH satın aldığını açıkladı. Bu alım ile şirketin toplam portföyü 837.230 ETH'ye ulaştı.

Raporlara göre borsada işlem gören ETH hazine şirketleri toplamda 2,77 milyon ETH tutuyor. Analistlerin daha önce belirttiği gibi kurumsal Ethereum hazinelerin büyümesi ETH fiyatının diğer dijital varlıklara göre daha iyi performans göstermesine katkıda bulunuyor.