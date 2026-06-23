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Bitmine 52 bin Ethereum daha alarak kurumsal liderliğini pekiştirdi

Bitmine 52 bin Ethereum daha alarak kurumsal liderliğini pekiştirdi
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Kripto hazinesi şirketi Bitmine, geçtiğimiz hafta 52.203 Ethereum (ETH) daha alarak toplam varlığını 5,67 milyon Ethereum'a çıkardı. Şirket bu miktarla dünyanın en büyük kurumsal Ethereum sahibi konumuna yükseldi.

Bitmine Immersion Technologies, Ethereum hazinesini 5,67 milyon Ethereum'a yükselttiğini pazartesi günü açıkladı. Bu miktar, dünyanın ikinci büyük kripto parası olan Ethereum'un toplam arzının yüzde 4,7'sine denk geliyor. Şirket böylece en büyük kurumsal Ethereum sahibi ve Strategy'nin 54 milyar dolarlık Bitcoin varlığının ardından ikinci büyük kurumsal kripto hazinesi durumuna geldi.

Şirketin açıklamasına göre Ethereum başına 1.733 dolardan hesaplanan hazinenin değeri yaklaşık 9,8 milyar dolara ulaştı. Ethereum, Ağustos 2025'te gördüğü 4.946,05 dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 64 altında işlem görüyor. Kripto varlıkları, nakdi ve stratejik yatırımlarıyla birlikte şirketin toplam portföyü 21 Haziran itibarıyla 10,7 milyar dolara çıktı.

Son alım, şirketi "yüzde 5 simyası" olarak adlandırdığı hedefe yüzde 94 oranında yaklaştırdı. Bu hedef, Ethereum'un 120,7 milyonluk toplam arzının yüzde 5'ini elde tutmayı amaçlıyor.

TOM LEE 2026'DA ALIMLARIN SÜRECEĞİNİ VURGULADI

Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, şirketin 2026 boyunca istikrarlı bir biriktirme temposu sürdürdüğünü belirtti. Lee'ye göre kripto, baharının henüz başında bulunuyor.

Lee, kripto için "en iyi yılların hâlâ önde olduğunu" söyledi. Şirkete göre tokenizasyon ve yapay zekadaki hızlı ilerleme, Blockchain ve merkeziyetsiz kripto için talebi katlanarak büyütecek.

VARLIĞIN YÜZDE 83'Ü STAKE DURUMUNDA

Şirket, toplam varlığının yüzde 83'ünden fazlasına denk gelen 4.718.677 Ethereum'un stake edildiğini bildirdi. Staking işlemleri yedi günlük yüzde 2,73 getiriyle çalışıyor. Yıllık staking geliri yaklaşık 223 milyon dolar olarak öngörülürken bu rakamın MAVAN doğrulayıcı altyapısıyla ölçek büyüdükçe 268 milyon dolara çıkması bekleniyor.

Bitmine, Ethereum dışında 205 Bitcoin tutuyor. Şirketin ayrıca Beast Industries'de 180 milyon dolarlık ve Eightco Holdings'te 104 milyon dolarlık payı bulunuyor. Nakit ve menkul kıymetleri ise toplam 601 milyon dolara ulaşıyor. BMNR hissesi cuma günü yüzde 2,8 artışla 16,14 dolardan kapandı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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