Haberler

Bithumb yanlışlıkla gönderilen Bitcoinler için hukuki süreç başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Koreli kripto para borsası Bithumb, Şubat'ta yanlışlıkla dağıtılan Bitcoin'lerin bir bölümünü geri almak amacıyla mahkemeye başvurdu. Borsa, iade etmeyi reddeden kullanıcıların hesaplarında bulunan 7 Bitcoin için ihtiyati tedbir talep etti.

Yerel medya haberlerine göre Bithumb, söz konusu varlıkların tutulduğu hesapları dondurmak için mahkemeden geçici haciz kararı istedi. İhtiyati tedbir, dava sonuçlanmadan önce borçlunun malvarlığını güvence altına almaya yönelik bir hukuki yoldur ve genellikle hukuk davasının habercisi niteliği taşır.

6 Şubat'ta Bithumb, bir etkinliğin 249 kazananına ödül olarak 620.000 Kore wonu (yaklaşık 420 dolar) aktarmayı planlamıştı. Ancak bir personelin ödül birimini won yerine Bitcoin olarak girmesi nedeniyle sistem, her kazanana 620.000 Bitcoin gönderdi. Transferin toplam değeri yaklaşık 42 milyar dolara ulaştı. Borsa işlemleri dakikalar içinde geri aldı ve aynı gün varlıkların yüzde 99,7'sini kurtardığını bildirdi. Satışa çıkarılan Bitcoin'ler ise şirket rezervlerinden karşılandı.

7 BİTCOİN İÇİN HACİZ KARARI

Bithumb, iade etmeyi reddeden kullanıcılarla tek tek temasa geçerek süreci yönetmeye çalıştı. Bir bölüm kullanıcı, hatanın borsaya ait olduğunu öne sürerek varlıkları geri vermekle yükümlü olmadıklarını savundu. Konuya ilişkin değerlendirmelere göre bu kullanıcılar dava sürecinde aleyhte bir sonuçla karşılaşabilir. Güney Kore hukukunda yanlışlıkla elde edilen varlıklar haksız zenginleşme kapsamında değerlendiriliyor ve iadesi zorunlu tutuluyor.

BORSALARA BEŞ DAKİKADA BİR MUTABAKAT ZORUNLULUĞU

Bithumb olayı Güney Kore'de düzenleyici tartışmaları da beraberinde getirdi. Finansal Hizmetler Komisyonu bu hafta tüm kripto para borsalarına iç muhasebe kayıtlarını gerçek varlık holdingleriyle her beş dakikada bir mutabık kılma zorunluluğu getirdi. Yapılan denetimler, beş büyük borsanın üçünün bakiye kontrolünü günde yalnızca bir kez yaptığını ortaya koydu. Bazı milletvekilleri ise Bithumb'ın var olmayan Bitcoin bakiyeleri üzerinden işlem yürütebildiğini sorgularken, iktidar partisi kripto para borsalarındaki bireysel pay oranına yüzde 15-20 tavan uygulanması teklifini resmileştirdi. Bithumb, yaşanan süreç nedeniyle halka arz planlarını 2028'e erteledi.

Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

