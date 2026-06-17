BitGo Avrupa'da MiCA uyumlu kripto altyapısı platformunu başlattı

BitGo, borsaların kilit bir lisans son tarihinden önce erişimlerini korumak için yarıştığı sırada Avrupa'nın sıkılaşan düzenleyici ortamına giriyor. Şirketin açıklamasına göre BitGo Europe, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği'ne (MiCA) uyacak biçimde tasarlanan, hizmet olarak kripto platformunu hayata geçirdi.

Şirketin CEO'su Mike Belshe, kripto şirketlerinin lisans gecikmeleri sırasında kullanıcılarını bekletmemesi gerektiğini, düzenlemeye uygun altyapının platformları bu süreçte ayakta tutabileceğini savundu. Belshe, "Sizi güvenli ve uyumlu biçimde hareket halinde tutmaya yardımcı olabiliriz." dedi.

Lansman, kripto şirketlerinin blokta hizmet vermeyi sürdürmek için yetki almasını zorunlu kılan 1 Temmuz MiCA son tarihi yaklaşırken geldi. Salı günü çıkan haberler, Yunanistan'daki düzenleyicilerin Binance'ın MiCA lisans başvurusunu reddedebileceğini öne sürmüş, bu da işlem hacmiyle dünyanın en büyük borsası olan Binance'ın AB'deki durumuna belirsizlik katmıştı.

BİTGO BORSALARA MİCA'YA HAZIR ARAÇLAR SUNUYOR

BitGo Europe'nin MiCA hizmeti, şirketin bu çerçeve altında yetki almasından bir yıldan fazla süre sonra geldi. Lisansı, Almanya Federal Finansal Denetim Kurumu (BaFin) Mayıs 2025'te vermişti. Platform, borsaların ve fintek şirketlerinin düzenlemeye uygun saklama, işlem, müşteri kaydı ve cüzdan sistemlerine API'ler üzerinden bağlanmasına olanak tanıyor. Kripto hizmet sağlayıcıları, tüm uyum sistemlerini kendi bünyelerinde kurmak yerine BitGo'nun altyapısına bağlanırken müşteriye dönük ürünlerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Sistem, programatik müşterini tanı (KYC) kontrolleri, işlem denetimleri ve desteklenen dijital varlıkların takası için araçlar içeriyor. BitGo ayrıca uygun bölgelerde SEPA altyapısı üzerinden euro ödemelerini destekleyerek düzenlemeye uygun bir yapı içinde itibari para giriş ve çıkışına imkân tanıyor.

MİCA POLONYA VE LİTVANYA'DA ESKİ REJİMİ KALDIRIYOR

BitGo, düzenleyicilerin sonunda bir lisansı reddetmesi halinde altyapısının Binance gibi şirketlerin AB'de faaliyetini sürdürmesine yardımcı olup olamayacağını belirtmedi. Şirket, dönüşümün özellikle eski ulusal kayıt rejimlerinin yeni sistem kapsamında aşamalı olarak kaldırıldığı Polonya ve Litvanya gibi pazarlarda aciliyet taşıdığını bildirdi.

Litvanya'da eski sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için geçiş süresi 31 Aralık 2025'te sona erdi. Polonya'da ise uygulama hâlâ netleşmedi. Bu durum, AB genelindeki çerçeve yürürlüğe girerken ulusal onaylarla faaliyet gösteren şirketler için belirsizlik yaratıyor.

Belshe, Avrupa'nın dijital varlıklar için "daha birleşik ve kalıcı bir düzenleyici çerçeveye" doğru ilerlediğine inandıklarını söyledi. BitGo'nun tam da böyle anlar için kurulduğunu belirten Belshe, BitGo Europe ile şirketlere MiCA standardını karşılarken pazara güvenle hizmet vermeyi sürdürme yolu sunduklarını ekledi.