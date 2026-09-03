Bitcoin'de yükseliş için son şart belli oldu

Kripto para son 24 saatte 76 bin 700 ile 78 bin 980 dolar arasında hareket etti ve yaklaşık yüzde 2,4 değer kazandı. Bitcoin son günlerde 76 bin dolar bölgesini birkaç kez test etti ve CoinGlass'ın likidite haritasında bu seviyede yoğun bir kaldıraçlı pozisyon kümesi göründü. Fiyat bu bölgenin altında kalıcı olmayınca yeniden 78 bin doların üzerine çıktı.

Dört saatlik grafikte fiyat, ağustos sonundan beri düşen takoz formasyonu içinde sıkıştı. Formasyonun üst sınırı 78 bin dolar, alt sınırı ise 76 bin dolar dolayında bulunuyor. Takoz, Bitcoin'in ağustos sonunda 80 bin doları kalıcı biçimde aşamamasının ardından oluştu. Kripto para bu tarihten sonra alçalan zirveler oluştururken 76 bin ile 77 bin dolar arasında alıcı buldu. Bitcoin şimdi üst sınırı yukarı zorluyor, ancak kırılımın teyidi için dört saatlik kapanışın 78 bin doların üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor.

TALEP ZAYIFLADI, ETF'TEN 236 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Toparlanmaya rağmen talep sinyalleri zayıf kaldı. SoSoValue verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları son işlem seansında 236 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yalnızca Bitwise'ın BITB fonu net giriş kaydetti. Bu çıkışlar, Bitcoin 78 bin doların üzerinde tutunmaya çalışırken spot talebinin sağladığı desteği zayıflattı. CryptoQuant analisti Darkfost, Bitcoin'in görünür talebinin 2 Eylül'de yeniden negatife döndüğünü bildirdi. Bu gösterge, yeni üretilen arz ile hareketsiz cüzdanlardaki değişimi karşılaştırarak piyasanın mevcut arzı emip emmediğini ölçüyor. Analist Rain, negatif okumanın yeni çıkarılan ve daha önce hareketsiz kalan Bitcoinlerin artık aynı hızda emilmediğine işaret ettiğini, zayıflığın sürmesi halinde 77 bin doların destekten dirence dönebileceğini söyledi.

KIRILIM 78 BİN ÜSTÜ, DÜŞÜŞ RİSKİ 76 BİN ALTI

Kısa vadeli teknik görünüm iki kritik seviyeye bağlı. Bitcoin 78 bin doların üzerinde dört saatlik kapanış yaparsa takozun üst çizgisindeki kırılımı teyit eder ve 79 bin 500 ile 80 bin 300 dolar aralığı yeniden gündeme gelir. Bunun üzerinde mayıstaki direnç bölgesi olan 82 bin 800 dolar hedeflenebilir. 76 bin doların kaybı ise formasyonu zayıflatır ve 74 bin, ardından 72 bin dolara doğru geri çekilme riskini artırır. CoinGlass'a göre aşağıda en yakın büyük likidite kümesi 75 bin 900 ile 76 bin 200 dolar arasında, yukarıda ise 78 bin 500 doların hemen üzerinde yoğunlaşıyor.

Günlük grafik daha güçlü bir yapı sunuyor ve alım baskısı günlük bazda sürüyor. Bu tablo, kısa vadeli talep zayıflığıyla çelişerek karışık bir görünüm ortaya koyuyor. Makroda belirsizlik de sürüyor. Piyasa 16 Eylül'deki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına yaklaşık yüzde 64 olasılık veriyor. 10 yıllık ABD tahvil faizi de yüzde 4,8 dolayında seyrediyor.