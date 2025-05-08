Bitcoin zirveye koşuyor: 100 bin dolar bariyeri çok yakında kırılabilir

Bitcoin (BTC), perşembe günü Asya piyasalarında kısa süreliğine 99 bin doların üzerine çıkarak yatırımcıları heyecanlandırdı. Olumlu makroekonomik sinyaller ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, lider kripto paranın 100 bin dolarlık psikolojik direnç çizgisine doğru ilerlemesine zemin hazırlıyor. Piyasalar, bu önemli eşiğin aşılıp aşılamayacağını yakından takip ediyor.

Bitcoin İçin Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi Mümkün

BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas, yaşanan yükselişe ilişkin olarak, "Bu sadece psikolojik bir kilometre taşı değil, aynı zamanda piyasada artan bir inancın da işareti," değerlendirmesinde bulundu. Lider kripto para birimi Bitcoin, yüzde 2,64 değer kazanarak 98 bin 938 dolardan işlem görse de gün içinde 99 bin 400 dolar seviyesine kadar ulaşmıştı.

Presto Research Analisti Min Jung, yaptığı açıklamada, "Yükseliş başlangıçta çarşamba günü Asya saat diliminde ABD-Çin ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı haberleriyle tetiklendi ve bu durum genel piyasa hissiyatını olumlu etkiledi." şeklinde konuştu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in bu hafta sonu İsviçre'de Çinli yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmenin, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilimin azalmasına yönelik beklentileri güçlendirdiği ifade ediliyor.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz oranlarını sabit tuttu. Analist Min Jung'a göre yatırımcılar bu kararı "risk iştahının devam ettiğine yönelik bir sinyal" olarak yorumladı. Jung, "Piyasalarda dikkatler ticaretle ilgili haber başlıklarında olmayı sürdürüyor. Trump'ın yarın önemli ticaret anlaşmalarına dair bir konuşma yapması bekleniyor ve bu konudaki yeni gelişmeler piyasa oynaklığını daha da artırabilir." diye ekledi. Ayrıca Trump'ın perşembe günü Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması açıklayacağı yönünde bilgiler de bulunuyor.

Bitcoin'in son dönemdeki yükseliş hızı, ABD Başkanı Trump'ın kapsamlı gümrük vergisi politikalarını duyurmasıyla bir miktar yavaşlamıştı. Bu duyuruya ticaret ortakları misilleme önlemleriyle yanıt vermişti. Bitcoin, nisan ayında yaklaşık 74 bin 700 dolara kadar gerilemiş olmasına rağmen, o tarihten bu yana makroekonomik belirsizliklere karşı direnç göstererek piyasanın güvenini yeniden kazandı.

BTC Markets analisti Lucas, Bitcoin'in önümüzdeki günlerde 100 bin doların üzerinde tutunması durumunda tüm zamanların en yüksek seviyesini tekrar test edebileceğini belirtti. Lucas, "Bu yükseliş sadece yatırımcı hissiyatından kaynaklanmıyor. Yarılanma (halving) sonrası arz kısıtlamalarının etkisini, kurumsal altyapıdaki gelişmeleri ve korelasyonu düşük varlıklara yönelik artan makroekonomik ilgiyi gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Analist, yukarı yönlü hareketin spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik güçlü sermaye akışlarıyla desteklendiğini vurguladı. Sektörel verilere göre, ABD merkezli 12 spot Bitcoin ETF'si 25 Nisan'dan bu yana toplu olarak 5 milyar doların üzerinde net giriş kaydetti.

Lucas, "Yuvarlak rakamlı direnç seviyelerinde kısa vadeli dalgalanmalar ve kâr realizasyonları beklenebilir ancak genel eğilim yukarı yönlü olmaya devam ediyor." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.