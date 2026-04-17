Bitcoin yatırımcıları kritik eşikle karşı karşıya

Salı günü 76.000 doların üzerine çıkan Bitcoin, zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant'ın uyardığı yoğun kar realizasyonu riskiyle karşılaşıyor. Borsalara saatlik BTC akışları Aralık 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken büyük cüzdanlardan gelen transferler de belirgin biçimde ivme kazandı.

Şirketin baş araştırmacısı Julio Moreno'nun yayımladığı analize göre bu yükselişi üç etken besledi: önceki değer düşüklüğü, ABD-İran geriliminin geçici yumuşaması ve ABD dolarının değer kaybı olarak öne çıkıyor. Bitcoin bu süreçten 74.800 dolara geri çekildi ve halihazırda işlem yapan yatırımcıların 76.800 dolarlık gerçekleşmiş fiyat bandıyla sınanıyor. Moreno bu direnci tarihsel olarak başa baş noktasına yaklaşan yatırımcıların satışa yöneldiği kritik bir eşik olarak tanımlıyor.

"Bu bant, Ocak 2026 ayı piyasası rallisini tam olarak bu seviyede durdurdu ve fiyatlar geriledi. Mevcut koşullarda satış baskısı oluşursa aynı dinamik yinelenebilir." diyen Moreno, yakın vadeli ana desteğin yaklaşık 67.600 dolar olduğunu ekledi.

BÜYÜK CÜZDANLAR BORSAYA AKIYOR

Bitcoin'in yükselişiyle eş zamanlı olarak borsa girişleri ivme kazandı. Saatlik BTC akışları yaklaşık 11.000 BTC'ye yükseldi. Bu rakam Aralık 2025 sonundan bu yana görülen en yüksek değer. Mart 2026'da yaşanan karşılaştırılabilir dönemde saatlik girişler 9.000 BTC'ye ulaşmış, büyük mevduatların toplam içindeki payı yüzde 63'e çıkmış ve ardından kısa vadeli bir fiyat düzeltmesi gelmişti.

Mevcut tabloda baskı ağırlıklı olarak büyük cüzdanlardan kaynaklanıyor. Ortalama borsa mevduat miktarı Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek günlük okuma olan 2,25 BTC'ye çıktı. Binance'e yapılan 1.000 BTC'yi aşan tekil transferler bu ortalamanın temel sürükleyicisi. "Ocak 2026'da ortalama mevduat yaklaşık 2 BTC zirvesine çıkmıştı. Sonrasında Bitcoin 100.000 dolardan 60.000 dolara geriledi." diyen Moreno, benzer bir manzaranın şekillendiğine dikkat çekti.

Büyük mevduatların toplam girişler içindeki payı birkaç gün içinde yüzde 10'un altından yüzde 40'ın üzerine fırladı. Moreno, bu oranın tarihi olarak yüzde 40'ı aştığı dönemlerin yakın vadeli satış baskısıyla örtüştüğünü vurguladı.

Günlük gerçekleşmiş kârlar şimdilik 500 milyon dolar civarında. Bu değer, ayı piyasalarında kritik eşik olarak kabul edilen 1 milyar doların altında kalıyor. Moreno'nun değerlendirmesine göre Bitcoin 76.000 doların üzerinde tutunur ya da 76.800 dolarlık gerçekleşmiş fiyat bandına doğru yükselirse günlük kârlar bu eşiği hızla aşabilir ve rallinin önünde ciddi bir satış baskısı birikebilir.

Serkan KÖSE
