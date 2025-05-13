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Bitcoin ve altcoinler neden düştü?

Bitcoin ve altcoinler neden düştü?
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Kripto para piyasasında genel bir düşüş havası olsa da bu durum, yakın zamanda yaşanan hızlı yükselişin ardından gelen doğal bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. Toplam piyasa değeri ve Bitcoin fiyatında yaşanan geri çekilme, piyasanın bir nebze soğumasına işaret ediyor. Peki, Bitcoin ve altcoinler neden düştü?

Piyasa Değeri Geriliyor Ama Umut Var

Kripto para piyasasının toplam değeri, bugün 61 milyar dolar azalarak 3,21 trilyon dolara geriledi. Parabolic SAR göstergesine göre mum çubuklarının altında kalan sinyaller, piyasada hâlâ toparlanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yine de kısa vadede 3,16 trilyon dolara kadar bir gerileme yaşanabilir. Bu seviyenin korunması halinde toparlanma ihtimali artar. Ancak destek kaybedilirse, piyasa değeri 3,09 trilyon dolara kadar gerileyebilir.

Öte yandan, piyasa değeri 3,28 trilyon doları aşar ve bu seviye desteğe dönüşürse, 3,40 trilyon dolara kadar yeni bir yükselişin önü açılabilir. Bu senaryo, mevcut düşüş görünümünü geçersiz kılarak piyasanın yeniden ivme kazanmasını sağlayabilir.

Bitcoin Gücünü Korumaya Çalışıyor

Bitcoin şu anda 101.870 dolardan işlem görüyor ve kritik 100.000 dolar desteğinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Bu seviye, kısa vadeli istikrar için önemli bir destek alanı oluşturuyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise aşırı alım bölgesinden çıkarak hâlâ pozitif bölgede kalıyor. Bu da Bitcoin'in, mevcut destekten güç alarak yeniden 105.000 dolara yönelme ihtimalini artırıyor.

Ancak satış baskısı artarsa, 100.000 dolar desteği kırılabilir. Bu durumda fiyat 98.000 doların altına, hatta 95.761 dolara kadar düşebilir. Böyle bir senaryo, piyasa güveninin zayıfladığını gösterir ve son toparlanmayı sekteye uğratabilir.

Pi Network'te Sert Geri Çekilme

PI token, gün içinde yüzde 8'lik değer kaybıyla en kötü performans gösteren varlıklardan biri oldu. Son 24 saatte yaşanan bu düşüş, piyasa volatilitesinin arttığını ve yatırımcıların temkinli olduğunu gösteriyor.

PI, pazartesi günü yüzde 48 artarak 1,64 doları aşmıştı ancak bu ivme korunamadı ve fiyat 1,02 dolara kadar geriledi. 1,00 dolar desteği kaybedilirse, fiyat sırasıyla 0,87 ve 0,78 dolara kadar düşebilir.

Öte yandan 1,00 dolar desteği korunabilirse, PI yeniden yükselişe geçebilir ve 1,34 doları test edebilir. Bu senaryo, kısa vadeli düşüş trendinin sona erdiğine dair bir işaret olarak yorumlanabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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