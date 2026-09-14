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Bitcoin şirketlerinden zıt hamle

Bitcoin şirketlerinden zıt hamle
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Strategy üst üste ikinci haftada Bitcoin almadı ve 139,3 milyon doları STRC geri alımına ayırdı. Aynı dönemde Strive 469 Bitcoin satın alarak rezervini 25 bine çıkardı. İki şirketin tercihi, kurumsal Bitcoin birikiminde farklılaşan rotayı gösterdi.

Strategy'nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu bildirime göre şirket, 8-13 Eylül arasında 1 milyon 420 bin STRC imtiyazlı hissesini yaklaşık 139,3 milyon dolara geri aldı. İşlem, şirketin genel amaçlarla kullanabildiği dolar nakdinden karşılandı.

Şirket aynı dönemde Bitcoin alıp satmadı. Böylece Strategy'nin rezervi, üst üste ikinci haftada 845 bin 50 Bitcoin'de kaldı. Bu varlıkların toplam alım maliyeti 63,7 milyar dolar, Bitcoin başına ortalama maliyeti ise 75 bin 412 dolar olarak açıklandı.

Geri alımın ardından Strategy'nin temettü ve faiz ödemeleri için tuttuğu dolar rezervi 5,1 milyar dolar oldu. Daha geniş kurumsal amaçlar için kullanılabilen dolar nakdi ise 1,3 milyar dolara indi. Şirket iki kalemde toplam 6,4 milyar dolar tutuyor.

Strategy, haziran sonunda benimsediği sermaye çerçevesi kapsamında STRC'yi öncelikli geri alım araçlarından biri haline getirmişti. Şirket geçen hafta dijital kredi menkul kıymetleri için ayırdığı geri alım yetkisini 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkardı. Son işlem, Bitcoin alımı yerine bu programın kullanılmaya devam ettiğini gösterdi.

STRIVE REZERVİNİ 25 BİN BİTCOİN'E ÇIKARDI

Strategy beklemeyi sürdürürken Strive yeni bir alım açıkladı. Strive Üst Yöneticisi Matt Cole, şirketin 36,6 milyon dolar karşılığında 469 Bitcoin satın aldığını bildirdi. Alımın ortalama fiyatı Bitcoin başına yaklaşık 78 bin dolar oldu.

Son işlemle Strive'ın toplam varlığı 25 bin Bitcoin'e ulaştı. Cole, alım için kullanılan sermayenin tamamının şirketin SATA koduyla işlem gören imtiyazlı hissesi üzerinden sağlandığını belirtti. SATA'nın toplam nominal büyüklüğü de 1 milyar doların üzerine çıktı.

İki şirketin son haftadaki hamleleri farklı bir sermaye tercihini ortaya koydu. Strategy nakdini STRC geri alımına yöneltirken Strive, imtiyazlı hisse yoluyla topladığı kaynağı doğrudan Bitcoin rezervine aktardı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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