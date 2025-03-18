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Bitcoin NFT koleksiyonu Magic Eden işlemlerini canlandırdı

Bitcoin NFT koleksiyonu Magic Eden işlemlerini canlandırdı
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Kripto dünyasının Bitcoin tabanlı NFT çözümlerinden Ordinals, Şubat ayının son haftasında Magic Eden platformunda çarpıcı bir ivme kazandı. Haftalık süreçte günlük 1,76 milyon dolarlık hacim bir anda 15,5 milyon dolara sıçradı ve sonraki sekiz gün boyunca ortalama 50 milyon dolarlık işlem kaydedildi. Bu ani artışın diğer Ordinals pazar yerleri yerine sadece Magic Eden'da görülmesi ilgi çekti.

Magic Eden platformunda Ordinals işlem hacmi kısa bir süre için beklenmedik bir patlama yaşadı ve günlük ortalama 50 milyon dolara ulaştı. Idiots NFT koleksiyonunun mintlenmesi sekiz günlük süreçte 448 milyon dolarlık toplam hacim oluşturdu. Bu hızlı yükseliş, mintleme döneminin sona ermesinin ardından hızla düşüşe geçti ve platformdaki Ordinals ticareti eski seviyelerine geri döndü.

Sekiz Günlük İşlem Patlaması 448 Milyon Doları Aştı

Bitcoin (BTC) Blockchain ağında oluşturulan Ordinals NFT'leri, Magic Eden platformunda Şubat ayı sonunda beklenmedik bir ticaret patlaması yaşadı. Şubat'ın son haftasında günlük ortalama 1,76 milyon dolar olan işlem hacmi, ertesi gün yüzde 1.200'den fazla artarak 15,5 milyon dolara ulaştı.

Bu ani yükselişin arkasındaki temel neden, "Idiots" adlı 10.000 adetlik NFT koleksiyonunun mintleme dönemi oldu. Koleksiyonun bir haftalık mintleme süreci, Magic Eden platformundaki yüksek ticaret hacmiyle tam olarak aynı döneme denk geldi. Sekiz günlük bu dönemde toplam 448 milyon doları aşan bir işlem hacmi oluştu.

Dikkat çekici olan, bu hareketliliğin diğer Ordinals platformlarında görülmemesi ve sadece Magic Eden'a özgü kalması oldu. Öte yandan, Magic Eden'daki yüksek hacimli ticaret dönemi 9 Mart'ta aniden sona erdi. Günlük işlem hacmi bir önceki güne göre yüzde 95 oranında geriledi.

Idiots koleksiyonunun mintleme sürecinin tamamlanmasının ardından, Magic Eden'daki Ordinals ticaret hacmi mint öncesi seviyelerine hızla geri döndü. Bu durum, yaşanan patlamanın uzun vadeli bir Ordinals hareketliliği başlatma potansiyelinin düşük olduğunu gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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