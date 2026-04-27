Bitcoin madencisi IREN yapay zeka bulut şirketine dönüşüyor

Bernstein, IREN'in Bitcoin madenciliğinden yapay zeka bulut altyapısına geçişini değerlendiren yeni araştırma raporunu yayımladı. Rapora göre yaklaşık 150.000 GPU sözleşmeye bağlandı ve tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık tahmini 3,7 milyar dolarlık gelir akışını destekleyecek.

Bu kapasitenin önemli bölümü Microsoft ile imzalanan uzun vadeli anlaşmadan kaynaklanıyor. Anlaşma kapsamında Microsoft, GPU kapasitesini yapay zeka iş yükleri için beş yıl boyunca kullanmayı taahhüt etti; müşteri ön ödemeleri de altyapı inşasının finansmanına katkı sağlıyor. Bernstein tahminlerine göre IREN'in yaklaşık 5,8 milyar dolarlık toplam GPU yatırımı büyük ölçüde Microsoft ön ödemeleri ve GPU destekli finansman imkânlarıyla karşılanıyor; bu yapı borçlanma maliyetlerini görece düşük tutuyor.

"IREN, mevcut tesislerini bulut dağıtımını hızlandırmak amacıyla yeniden yapılandırırken Bitcoin madenciliği işini nihayetinde sonlandıracak" diyen Bernstein analistleri, şirketin operasyonları tamamen kapatmak yerine Texas ve British Columbia'daki madencilik altyapısını dönüştürdüğüne dikkat çekiyor. Bu kapsamda ASIC madencilik cihazları yapay zeka iş yükleri için tasarlanmış GPU'larla değiştiriliyor. Güç kapasitesi yüksek marjlı ve sözleşmeye bağlı yapay zeka bilişimine yönlendirildikçe madencilik gelirinin zamanla azalması bekleniyor.

"MADENCİLİK GELİRİ ZAMANLA AZALACAK"

Bernstein, IREN hissesine 100 dolar fiyat hedefi belirledi. Hisse 50 doların altında işlem gördüğünden bu hedef yaklaşık yüzde 100'lük artış potansiyeline karşılık geliyor. Analistler önceki 125 dolarlık hedefi aşağı çekerken "piyasanın üzerinde getiri" değerlendirmesini korudu; bu güncelleme hisse seyreltmesi ve Bitcoin madenciliğinin kademeli tasfiyesine ilişkin daha ihtiyatlı bir tutumu yansıtıyor.

Madencilik piyasasındaki dönüşüm yalnızca IREN tarafına ait değil. TeraWulf ve HIVE Digital dahil birçok madencilik şirketi mevcut Bitcoin operasyonlarının yanı sıra güç ve sermayelerini yapay zeka ile yüksek performanslı bilişime yönlendirmeye başladı.

Serkan KÖSE
