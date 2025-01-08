Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak

Bitcoin madencisi GoMining NFT platformunu Solana'ya taşıyor

Bitcoin madencisi GoMining NFT platformunu Solana'ya taşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin (BTC) madenciliğini daha erişilebilir hale getirme amacıyla hareket eden GoMining, token ve NFT projesini Solana Blockchain ağına taşıyor. Şirket, dijital madencilik NFT'lerini Magic Eden üzerinde piyasaya sürecek ve 200 milyon dolar piyasa değerine sahip tokenını Solana DEX'lerinde işleme açacak.

GoMining, gerçek Bitcoin madencilik hash gücünü tokenize ederek perakende yatırımcılara sunuyor. Şirket, Texas'taki tesisleri dahil olmak üzere 350MW'lık madencilik kapasitesine ulaştı ve şimdiye kadar 216.000'den fazla madencilik Nft'si satışı gerçekleştirdi. Solana ekosistemi ile entegrasyon, Bitcoin madenciliğinin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

GoMining Bitcoin Madenciliğini Tokenize Ediyor

GoMining'in Solana ağına entegrasyonu, Bitcoin madenciliğinin yaygınlaşması yolunda önemli bir adım teşkil ediyor. Şirketin ürettiği dijital madenciler, güç (TH/s) ve enerji verimliliği (kW/TH) olmak üzere iki temel parametre ile yapılandırılıyor.

Magic Eden NFT platformunda listelenecek olan GoMining NFT'leri, yatırımcılara fiziksel madencilik operasyonlarına yatırım yapma fırsatı tanıyor. Kullanıcılar bu NFT'leri satın alarak Bitcoin madenciliğinden pay sahibi olabiliyorlar.

GoMining CEO'su Mark Zalan, Solana ekosisteminin kullanıcı dostu yapısının Bitcoin madenciliğini daha geniş kitlelere ulaştırmak için ideal bir ortam sunduğunu vurguluyor. Şirket, tokenının Solana DEX'lerinde SPL token olarak işlem görmesiyle birlikte likidite artışı bekliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"
Milyonlarca dolarlık borç çıkınca akaryakıt devinin satışı iptal oldu

Akaryakıt devinin satışı iptal oldu! Gerekçe çok konuşulacak cinsten
İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı

Son Dakika Haberleri

Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı? TRABZONSPOR ALANYASPOR maçı ŞİFRESİZ İZLE! A SPOR Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı, HD izle Motorine zam gelecek mi? 8 Ocak motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.