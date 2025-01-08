Bitcoin madencisi GoMining NFT platformunu Solana'ya taşıyor

GoMining, gerçek Bitcoin madencilik hash gücünü tokenize ederek perakende yatırımcılara sunuyor. Şirket, Texas'taki tesisleri dahil olmak üzere 350MW'lık madencilik kapasitesine ulaştı ve şimdiye kadar 216.000'den fazla madencilik Nft'si satışı gerçekleştirdi. Solana ekosistemi ile entegrasyon, Bitcoin madenciliğinin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

GoMining Bitcoin Madenciliğini Tokenize Ediyor

GoMining'in Solana ağına entegrasyonu, Bitcoin madenciliğinin yaygınlaşması yolunda önemli bir adım teşkil ediyor. Şirketin ürettiği dijital madenciler, güç (TH/s) ve enerji verimliliği (kW/TH) olmak üzere iki temel parametre ile yapılandırılıyor.

Magic Eden NFT platformunda listelenecek olan GoMining NFT'leri, yatırımcılara fiziksel madencilik operasyonlarına yatırım yapma fırsatı tanıyor. Kullanıcılar bu NFT'leri satın alarak Bitcoin madenciliğinden pay sahibi olabiliyorlar.

GoMining CEO'su Mark Zalan, Solana ekosisteminin kullanıcı dostu yapısının Bitcoin madenciliğini daha geniş kitlelere ulaştırmak için ideal bir ortam sunduğunu vurguluyor. Şirket, tokenının Solana DEX'lerinde SPL token olarak işlem görmesiyle birlikte likidite artışı bekliyor.