Bitcoin madencilik devinden yüklü satış

ABD merkezli şirket, aylık üretim raporunda Aralık ayında ortalama 88.870 dolar fiyattan Bitcoin sattığını açıkladı. Bu rakam, Kasım ayındaki 96.560 dolarlık ortalamadan yüzde 8 düşük. Öte yandan toplam satış gelirleri, bir önceki aydaki 37 milyon dolara kıyasla yüzde 337 artış gösterdi. Satışın ardından şirketin Bitcoin hazinesi, Kasım sonundaki 19.368 BTC'den 18.005 BTC'ye geriledi.

SEKTÖR GENELİNDE KARLILIK BASKISI SÜRÜYOR

Aralık ayındaki satış, Riot'un 2025 yılındaki en büyük tek aylık Bitcoin satışı olarak kayıtlara geçti. Şirketin açıklamalarına göre bu, yıl içinde hazinede net azalma yaşanan üçüncü ay oldu. Satış kararı, madencilik sektöründe kârlılığın ciddi baskı altında olduğu bir döneme denk geldi. Madencilik gelirliliğini ölçen hashprice göstergesi, geçen çeyreğin büyük bölümünde döngü diplerinin yakınında seyretti.

Operasyonel tarafta Riot, kapasite genişlemeyi sürdürdü. Şirketin Aralık ayında devreye aldığı hashrate ortalaması 38,5 EH/s olarak gerçekleşti. Bu rakam, Kasım ayındaki 36,6 EH/s seviyesine göre yüzde 5, bir yıl öncesine göre ise yüzde 22 artış anlamına geliyor.

Riot ayrıca Aralık ayında talep yanıtı ve enerji kesintisi programlarından 6,2 milyon dolar elektrik kredisi elde ettiğini açıkladı. Bu tutar, Kasım ayındaki 2,3 milyon dolara kıyasla yüzde 171 artışa işaret ediyor.

Şirketin sermaye stratejisinde de değişiklikler dikkat çekti. Riot, bu ay içinde mevcut hisse satış programını yenileyerek 500 milyon dolara kadar hisse ihracına olanak tanıyan yeni bir yapıya geçti. Şirket ayrıca bundan böyle aylık yerine çeyreklik operasyonel ve finansal raporlar yayınlayacağını duyurdu.

Benzer bir strateji izleyen CleanSpark da Aralık ayında 577 BTC satarak 51,5 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Nevada merkezli madenci, ay boyunca 622 BTC ürettiğini ve 31 Aralık itibarıyla hazinesinde 13.099 BTC bulunduğunu bildirdi.