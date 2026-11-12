Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bitcoin için yıl sonu korkusu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin için yıl sonu korkusu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitcoin'in 73 bin doların altına gerilemesiyle opsiyon piyasasında yıl sonuna dair beklentiler bir haftada belirgin biçimde değişti. Teknik tarafta eylülde gelen yükseliş sinyali silinirken analistler bir sonraki kritik seviyeye dikkat çekiyor.

Bir kripto opsiyon platformunun verilerine göre Bitcoin (BTC) için 25 Aralık vadeli sözleşmelerde 70 bin doların altında kapanış olasılığı yüzde 31'e yükseldi. Bu oran bir hafta önce yüzde 15 seviyesindeydi.

Aynı vadede 80 bin doların üzerinde kapanış olasılığı ise yüzde 53'ten yüzde 26'ya geriledi. Platformun CEO'su, opsiyon piyasasının aşağı yönlü riski artık daha pahalı fiyatladığını söyledi.

SATIŞ OPSİYONLARININ PAYI YÜZDE 55'E ÇIKTI

Bitcoin opsiyonlarında haftalık işlem hacmi geçen hafta yüzde 37 artarak 418 milyon dolara ulaştı. Ödenen primlerde satış opsiyonlarının payı ise yüzde 36'dan yüzde 55'e çıktı.

Yoğun satış opsiyonu alımı her zaman düşüş beklentisi anlamına gelmiyor. Spot piyasada ya da uzun pozisyonda Bitcoin taşıyan kurumlar da mevcut pozisyonlarını korumak için opsiyonlara başvurabiliyor.

EYLÜLDEKİ YÜKSELİŞ SİNYALİ SİLİNDİ

Bitcoin, 75 bin 200 dolar seviyesindeki 50 haftalık basit hareketli ortalamanın altına inerek eylülde verdiği yükseliş sinyalini geri aldı. Fiyatın eylülde bu ortalamanın belirgin biçimde üzerine çıkması, Galaxy Digital'in araştırma direktörü Alex Thorn gibi analistlerce yeni bir boğa döngüsünün başlangıcı olarak yorumlanmıştı.

Thorn, önceki beş ayı piyasasının dördünde 50 haftalık ortalamanın üzerindeki ilk haftalık kapanışın boğa döngüsünü başlattığını tespit etmişti. Bu kuralın tek istisnası 2021-2022 döngüsü olmuştu.

Piyasa yapıcı Wintermute, Bitcoin 50 haftalık ortalamanın altında kaldıkça temkinli duracağını ve aşağıda 68 bin doları izlediğini açıkladı. Şirkete göre görünümü değiştirecek gelişme 80 bin doların geri alınması olacak.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artırmasını büyük ölçüde fiyatlarken dolar endeksi kısa süreliğine 103'ün üzerine çıkarak Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,2 değer kaybeden Bitcoin 71 bin 900 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e sert tepki: Hadsiz açıklamalar, soykırımı örtbas edemez

Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki! "Soykırımı örtbas edemez"
Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim bombacısı ile aynı blokta kalıyor19

Aynı blokta kalıyorlar
34 yıllık dev tekstil firması konkordato ilan etti

34 yıllık Türk markası konkordato ilan etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere kızdı19

AK Parti'ye oy verenlere kızdı
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı anketinin sonucu

İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı anketinden çıkan sonuç

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti28

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli

Okan Buruk'un prensi yuvadan uçtu uçacak

Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı

6 saatlik ameliyat, 100 bin dolar! İşte Eylül Öztürk'ün son hali
Evini ve arabasını satıp fabrika kurmuştu! Berdan Mardini market zincirleriyle anlaştı

Konserden konsere koşuyordu! Şimdi 300 kişiye ekmek kapısı oldu
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu18

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu