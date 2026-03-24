Bitcoin fiyatının yükselişi devam ediyor

Büyük kripto paralar arasında Aptos yüzde 15, Filecoin yüzde 10 ve Toncoin yüzde 7,4 artışıyla öne çıktı. Monero yüzde 2 değer yitirirken Polkadot yüzde 1'lik sınırlı artışla geride kaldı. Bitcoin son 10 gündür 50 günlük hareketli ortalamasının yakınında dalgalanıyor. Boğa tarafının gerçek anlamda kontrolü ele geçirmesi için fiyatın 75 bin dolar üzerinde kalıcı olarak yerleşmesi gerekiyor. Bu bölge, Mart ayı dönüm noktaları ile Ocak-Şubat düşüşünün yüzde 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesinin kesiştiği kritik bir direnç kuşağını oluşturuyor.

BTC DÖRT GÜNLÜK ZİRVESİNDE DEVAM EDİYOR

Kripto yatırım fonlarına geçen hafta 230 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Rakam bir önceki haftaya kıyasla beşte bir oranında azaldı. Girişlerin 219 milyon doları Bitcoin fonlarına aktarılırken Solana 17 milyon dolar, Chainlink 5 milyon dolar ve XRP 3 milyon dolar çekti. Ethereum fonlarından ise 28 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Madencilik cephesinde tablo zorlu olmayı sürdürüyor. Mart ayı ortasında bir Bitcoin üretmenin ortalama maliyeti 88 bin dolara çıktı. Piyasa fiyatı 69 bin dolar civarında seyrettiğinden madenciler bu dönemde ortalama yüzde 21 zarar ediyor.

Strategy geçen hafta toplam 76 milyon dolara 1.031 Bitcoin satın aldı. Birim alım fiyatı 74.326 dolar olan bu işlemle şirketin Bitcoin portföyü 762.099 adede yükseldi. Ortalama alım maliyeti 75.694 dolara denk gelen yönetim, ek alımlar için 44 milyar dolarlık kaynak hedeflediğini açıkladı.

SkyBridge Capital'in yönetici ortağı Anthony Scaramucci, Bitcoin'deki mevcut düşüşün dört yıllık döngüyle bağlantılı olduğunu ve boğa koşusunun bu yılın dördüncü çeyreğinde başlamasını beklediğini söyledi. Weiss Multi-Strategy Advisers ise küresel piyasalardaki belirsizlik ortamında Bitcoin'in likit bir varlık ve "çıkış noktası" işlevi görebileceğini öne sürdü.

Hyperliquid borsasında petrol ve gümüş işlem hacimleri son dönemde Solana ile XRP'yi geride bıraktı. Platform, geleneksel piyasaların kapalı olduğu hafta sonlarında emtia kontratları için giderek daha fazla tercih edilen bir zemin haline geliyor.