Bitcoin fiyatı son 24 saatte neden yükseldi?

Piyasa Kayıplarını Geri Aldı

Toplam kripto piyasa değeri yalnızca bir gün içinde 165 milyar doların üzerinde arttı. Trump'ın, gümrük vergilerini durdurma kararı bu yükselişte belirleyici oldu. Bu gelişme piyasaya hem rahatlama hem de belirsizlik getirdi. Ancak yükselişin devam etmesi durumunda piyasa değeri 2,56 trilyon dolardan 2,61 trilyon doların üzerine çıkabilir.

Tersine, bu ivme zayıflarsa piyasa değeri yeniden 2,50 trilyon doların altına gerileyebilir. Böyle bir senaryo, son kazanımları silip yükseliş beklentilerini geçersiz kılabilir.

Bitcoin Hâlâ Yön Arıyor

Bitcoin son 24 saatte yüzde 7 yükselerek 81 bin 725 dolara ulaştı. 82 bin 503 dolarlık direnci aşmayı denese de başarılı olamadı. Bu da yatırımcılarda kısa vadeli belirsizlik yarattı.

Ancak bu seviyenin aşılması hâlinde BTC'nin 85 bin dolara doğru ilerlemesi ve piyasanın genel olarak yukarı yönlü hareketini sürdürmesi beklenebilir. Aksi takdirde, BTC'nin yeniden 80 bin dolar altına düşmesi ve 78 bin 530 dolarda destek araması gündeme gelebilir. Bu da yükseliş senaryosunu zayıflatır.

Fartcoin Günü Lider Kapattı

Son 24 saatte en çok değer kazanan altcoin Fartcoin oldu. Neredeyse yüzde 42 artarak 0,72 dolara yükseldi. 0,60 ve 0,69 dolarlık iki önemli direnci kırarak güçlü bir ivme yakaladı.

Eğer bu yükseliş korunursa, Fartcoin 0,69 doları destek haline getirip hedefini 1 dolara taşıyabilir. Bu süreçte yatırımcı güveni büyük rol oynayacak.

Ancak yatırımcılar kâr satışına yönelirse, fiyat yeniden 0,69'un altına, hatta 0,60 dolar seviyesinin de altına inebilir. Bu da mevcut yükseliş eğilimini tersine çevirebilir.