Bitcoin fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor

Bitcoin 10 Temmuz 2025 Perşembe günü 113 bin 313 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Kurumsal yatırımcıların artan talebi ve ABD'deki olumlu düzenleyici gelişmeler, kripto para biriminin piyasa değerini 2.25 trilyon doların üzerine taşıdı.

Bitcoin 113 Bin Doları Geride Bıraktı

Bitcoin gün içinde 113 bin 313 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Kripto para biriminin piyasa değeri 2 trilyon 250 milyar doları aşarken günlük işlem hacmi 128 milyar dolara yükseldi. Kurumsal yatırımcıların borsa yatırım fonları aracılığıyla yaptığı alımlar ve ABD'deki düzenleyici gelişmeler fiyat artışını destekledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin'in değeri son yirmi dört saatte yüzde 2,4 oranında artış gösterdi. İşlem aralığı 111 bin 300 dolar ile 113 bin 313 dolar arasında gerçekleşti. Toplam kripto para piyasasının değeri 3 trilyon 590 milyar dolara ulaşırken Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 62,5 seviyesine çıktı.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi artmaya devam ediyor. Yılın başından itibaren borsa yatırım fonlarına yapılan yatırımlar 28 milyar doları geçti. BlackRock'ın yönettiği spot fon 699 bin Bitcoin tutarak toplam arzın yüzde 3,3'ünü elinde bulunduruyor. Halka açık şirketlerin Bitcoin varlıkları son bir yılda yüzde 375 artarak 848 bin 902 adede ulaştı.

Teknik göstergeler güçlü bir görünüme işaret ediyor. Analistler 112 bin dolar seviyesinin aşılmasından sonra dört saatlik grafikte yükselen dip seviyelerinin oluştuğunu belirtiyor. Borsa rezervlerindeki Bitcoin miktarı Nisan ayından bu yana yüzde 9 azaldı ve son 24 saatte 200 milyon dolar değerinde kısa pozisyon kapanışı gerçekleşti.

Ethereum da aynı tarihte yüzde 4,8 değer kazanarak 2 bin 835 dolara yükseldi. Kurumsal Ethereum fonlarına bir hafta içinde 472 milyon dolar giriş olduğu açıklandı.