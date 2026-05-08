Bitcoin ETF'lerinin beş günlük giriş serisi sona erdi

Spot Bitcoin ETF'lerine art arda beş gün boyunca toplam 1,7 milyar dolar giren giriş serisi perşembe günü 277,5 milyon dolarlık çıkışla kırıldı. Bitcoin aynı gün 80 bin doların altına geriledi ve mayıs ayının ilk günlük çıkışı kaydedildi.

Çıkışlara Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) 129 milyon dolarla öncülük etti. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 98 milyon dolarlık çıkışla ikinci sırada yer aldı. Sert dönüş Bitcoin'deki gün içi volatiliteyle eş zamanlı geldi. Bitcoin çarşamba günü 82 bin doların üzerine çıkmış ancak ertesi gün kritik 80 bin dolar seviyesinin altına düşmüştü.

MORGAN STANLEY'NİN ETF'Sİ ÇIKIŞLARA DİRENDİ

Bir ABD bankasının çıkardığı ilk spot Bitcoin ETF'si olan Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF (MSBT) perşembe günü 7,3 milyon dolarlık giriş kaydetti. Fon 8 Nisan'daki lansmanından bu yana tek bir gün bile çıkış görmedi.

MSBT bugüne kadar yaklaşık 232,6 milyon dolar değerinde 2.920 Bitcoin biriktirdi. Fon lansmandan bu yana müşterileri adına tuttuğu varlıkları yüzde 557 artırdı. Günün diğer tek giriş kaydeden fonu ise Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF oldu.

CANTON NETWORK ETF'Sİ NASDAQ'TA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

Bitcoin ETF çıkışları 21Shares Canton Network ETF'sinin (TCAN) Nasdaq'ta işlem görmeye başladığı güne denk geldi. TCAN Canton Network'ün yerel kullanım tokeni Canton Coin'e doğrudan maruziyet sunan ABD'de listelenen ilk ETF olma özelliği taşıyor.

Fon ilk işlem gününü 24,76 dolarlık açılış fiyatının hafif altında 24,66 dolardan kapattı. Canton Coin aynı gün yüzde 1,7 değer kaybetti.

Kripto piyasalarındaki olumsuz seyir Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'ni cuma günü 38 puanla "Korku" bölgesine itti. Endeks bir gün önce kısa süreliğine "Nötr" bölgesine dönmüştü. Bitcoin son 30 günde yaklaşık yüzde 11 yükselmesine rağmen endeks nisan ortalaması olan 17'nin belirgin üzerinde seyrediyor.

