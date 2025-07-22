Bitcoin devi Strategy dördüncü hisse arzıyla sermaye artışına gidiyor

Bitcoin devi Strategy dördüncü hisse arzıyla sermaye artışına gidiyor
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Strategy şirketi STRC adlı dördüncü tercihli hisse senedi arzını başlattı. Yıllık yüzde 9 temettü sunan bu yeni finansman aracı, Bitcoin biriktirme operasyonlarını destekleyecek. Şirket dün açıkladığı 6.220 BTC alımıyla toplam varlığını 607.770 Bitcoin'e çıkarmıştı. 5 milyon hisselik arz planlanıyor.

MicroStrategy olarak bilinen Strategy, haftanın başında yeni bir finansman aracı duyurdu. Şirket, STRC tercihli hissesiyle Bitcoin biriktirme stratejisini desteklemeye odaklanıyor.

Strategy 84 Milyar Dolarlık Hedefini Sürdürüyor

Strategy şirketi, STRC adlı yeni tercihli hisse senedini piyasaya sürdü. Bu araç, şirketin Bitcoin satın alma operasyonları için kaynak yaratma stratejisinin en yeni parçası olacak.

STRC hisseleri, hisse başına 100 dolar belirtilen tutar üzerinden yıllık değişken bir oranda toplam kâr payı biriktirecek. İlk aylık temettü oranının yüzde 9 olarak belirlenmesi, yatırımcılar için cazip bir getiri sunuyor.

Strategy'nin daha önce başlattığı Strike (STRK), Strife (STRF) ve Stride (STRD) tercihli hisse programları, şirketin finansman çeşitliliğini artırıyor. Bu araçlar, TD Cowen analistlerine göre geleneksel yatırımcılara Bitcoin'e dolaylı imkânı sağlıyor.

Şirket son bildirildiği 739 milyon dolarlık alımla 6.220 Bitcoin satın almıştı. Bu işlemle toplam Bitcoin portföyü 607.770 BTC'ye ulaştı.

Şirketin 2027 yılına kadar hedeflediği 84 milyar dolarlık "42/42" planı kapsamında, STRC arzından elde edilecek kaynaklarla Bitcoin alımları sürdürülecek. Strategy'nin hisse senedi pazartesi seansını hisse başına 426,31 dolardan kapatması, yüzde 0,7'lik artışla gerçekleşti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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