Haberler

Bitcoin balinası 20 milyon dolarlık BTC transferi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zincir üstü izleme platformu Arkham Intelligence verilerine göre, bir Bitcoin (BTC) balinası yaklaşık 300 BTC'yi bir kripto para borsasına transfer etti. Aktarılan miktarın piyasa değeri 20 milyon doları aşıyor.

Söz konusu cüzdan Ocak-Mart 2025 döneminde toplam 513 BTC biriktirmişti. Arkham verilerine dayalı hesaplamalara göre bu birikimin ortalama alış fiyatı 97.541 dolar. Transfer sonrasında cüzdanda yaklaşık 200 BTC kaldığı belirlendi. Kalan miktarın güncel değeri ise 13,75 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Transferin satış amacı taşıyıp taşımadığı bilinmemekle birlikte, büyük cüzdanlardan borsalara yapılan bu tür hamleler genellikle satış öncesinde gerçekleşiyor. Bitcoin'in salı günü itibarıyla 68.692 dolar seviyesinde işlem gördüğü düşünüldüğünde, bu fiyattan gerçekleşecek olası bir satış cüzdan sahibine zarar yazdıracak.

BTC TARİHİ ZİRVESİNİN YÜZDE 45 GERİSİNDE

Geçen ay da iki dikkat çekici büyük transfer gündeme gelmişti. 13 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan bir cüzdandan yaklaşık 2.100 BTC çıkışı izlenirken başka bir balina da borsaya 33 milyon dolar değerinde BTC aktardı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,6 değer kaybederek 68.692 dolar seviyesinde işlem görüyor. Lider kripto para birimi, Ekim 2025'te ulaştığı yaklaşık 124.900 dolarlık tarihi zirvesinin yüzde 45 altında kalmaya devam ediyor.

Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

