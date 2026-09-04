Bitcoin 80 bini geri aldı ama ayı piyasası bitmemiş olabilir

Kripto piyasası üçüncü çeyreğin büyük bölümünü baskı altında geçirdi ve ağustos sonundaki sert ralli havayı değiştirdi. Bitcoin, Kasım 2024'ten bu yana en güçlü aylık kazancını kaydetti. Bu performans bazı yatırımcılarda ayı piyasasının bittiği düşüncesini uyandırdı.

Fidelity ise ayı piyasasının sona erdiğinin henüz teyit edilmediğini vurguladı. Yayım sırasında Bitcoin 80 bin 900 dolar dolayında işlem görüyor.

DÖRT YILLIK DÖNGÜ KASIMDA YENİ DİP İHTİMALİNE İŞARET EDİYOR

Fidelity'nin değerlendirmesinde Bitcoin'in dört yıllık piyasa döngüsü öne çıkıyor. Şirkete göre Bitcoin'in büyük ayı piyasası dipleri genellikle yaklaşık dört yıl arayla oluştu. Boğa piyasası zirvelerinde de benzer aralıklar görüldü. Önceki döngüde Bitcoin Kasım 2022'de dip yaptı. Bu kalıp tekrarlanırsa bir sonraki dip Kasım 2026 civarında oluşabilir. Fidelity, dört yıllık döngünün tekrarının garanti olmadığını ve dibin temmuzda çoktan gerçekleşmiş olabileceğini belirtti. Yine de kripto paranın yeniden düşüp kasımda ya da sonrasında yeni bir dip yapabileceğini değerlendirdi.

Şirket, ayı piyasasının sona ermesine katkı sağlayabilecek diğer gelişmeleri de sıraladı. Bu gelişmeler arasında kriptoyu destekleyen düzenlemeler, para politikasındaki değişimler, yeni bir kullanım alanının beklenmedik ölçüde yaygınlaşması ve kurumsal kullanımın artması yer alıyor.

AĞUSTOS SIÇRAMASI DİPLE UYUMLU AMA TEYİT DEĞİL

Fidelity, fiyat dalgalanmalarının şiddetini ifade eden volatiliteyi de izliyor. Şirkete göre geçmiş ayı piyasalarının sonunda düşük volatilite dönemlerini daha büyük fiyat dalgalanmaları ve yükseliş izledi. Fidelity, hazirandan ağustos ortasına kadar düşük seyreden volatiliteyi satış baskısının azalmış olabileceğine işaret eden bir gelişme olarak yorumladı. Şirketin analizi, o dönemde Bitcoin ve diğer kripto varlıkların fiyatlarının tarihsel verilere kıyasla düşük düzeylerde bulunduğunu gösterdi. Ağustostaki yükselişle birlikte volatilite de arttı. Bitcoin ayın üçüncü haftasında yüzde 25'ten fazla değer kazandı. Aynı dönemde Ethereum yaklaşık yüzde 34 ve Solana yüzde 28 yükseldi. Fidelity bu hareketin geçmişteki dip oluşumlarından biriyle uyumlu olduğunu belirtti. Bunun ayı piyasasının bittiğini teyit etmediğini vurguladı.

Normalde satış baskısı yaratabilecek gelişmelere verilen fiyat tepkisi de raporda ele alındı. Fidelity, Coldcard donanım cüzdanındaki güvenlik açığı ve CLARITY Yasa Tasarısı'nın Senato'da tıkanmasına rağmen fiyatların daha fazla gerilemediğine dikkat çekti. Şirkete göre bu direnç, kripto paraların dibe yaklaşmış ve yükselişi tetikleyecek yeni bir gelişmeyi bekliyor olabileceği görüşünü destekleyebilir.

Dijital varlıkların kullanımı da piyasadaki karamsarlığa rağmen yaygınlaştı. Bitwise'ın temmuz başında yayımladığı rapora göre stablecoinlerin toplam işlem hacmi Visa'nın işlem hacminin 2,3 katına ulaştı. MetaMask da temmuzdaki değerlendirmesinde, geleneksel varlıkların blok zincirinde token olarak temsil edildiği gerçek dünya varlıkları piyasasının yılın o güne kadarki bölümünde önceki yıllardan daha hızlı büyüdüğünü bildirdi. Fidelity, kullanım artarken fiyatların zayıf kalmasını iki eğilimin birbirinden ayrışması olarak yorumladı. Son toparlanmanın ise kullanım ile fiyatların yeniden aynı yönde hareket etmeye başladığına işaret edebileceğini belirtti.