Haberler

Bitcoin 80 bin dolar direncini kırdı

Bitcoin 80 bin dolar direncini kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitcoin pazartesi sabahı 80 bin doların üzerine çıkarak ocak sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ancak yükseliş kısa sürdü ve fiyat 78.250 dolar civarına geriledi. Ethereum yüzde 3,9, XRP yüzde 2,4, BNB ise yüzde 3,3 yükseldi.

Ralli, Asya borsalarının açılışıyla eş zamanlı gerçekleşti. MSCI AC Asia Endeksi pazartesi sabahı yüzde 2,3 yükselerek 245,2 puanla yeni bir zirve yaptı. Endeksin önceki rekoru 22 Şubat'ta, ABD-İran savaşının başlamasından yaklaşık bir hafta önce kaydedilmişti.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, "Bitcoin'in 80 bin doları aşması hafta sonu fiyat hareketini sınırlayan direnç bölgesini kırdı. Bu hızlı geçiş kısa vadeli momentumu boğa yönünde konumlandırdı." dedi. Zeus Research analisti Dominick John ise hareketin teknik bir kısa pozisyon sıkışması (short squeeze) olduğunu ve büyük bir psikolojik direnç bölgesinin kırıldığını belirtti.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ PİYASAYI ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Fiyat hareketi ABD-İran geriliminin sürdüğü bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump pazar günü "Özgürlük Projesi" adını verdiği girişimi duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından etkilenen yük gemilerinin ABD rehberliğinde boğazdan geçirileceğini açıkladı. Girişimin pazartesi sabahı başlayacağını söyledi.

Ancak üst düzey İranlı yetkili Ebrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalesinin ateşkesin ihlali sayılacağı uyarısında bulundu. Trump ayrı bir açıklamada temsilcilerinin İran ile "çok olumlu görüşmeler" yürüttüğünü belirtti.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,26 artışla varil başına 108,49 dolara çıkarken WTI ham petrol yüzde 0,12 düşüşle 101,84 dolara geriledi.

ETF GİRİŞLERİ BEŞ HAFTADIR SÜREKLİ

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları art arda beşinci haftada net giriş kaydetti. Geçen hafta toplam giriş 153,87 milyon dolar oldu. Cuma günkü 629,8 milyon dolarlık giriş ise son iki haftanın en güçlü günüydü.

Ruck, "ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına beş haftalık kesintisiz giriş, Bitcoin'in portföylerde stratejik bir varlık olarak artan kurumsal destek ve güven gördüğünü ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Bitcoin 2026'nın 5 Şubat'taki yaklaşık 62 bin dolarlık dip seviyesinden yüzde 30'a yakın toparlandı. Beyaz Saray kripto para danışmanı Patrick Witt geçen hafta Las Vegas'taki Bitcoin Konferansı'nda Trump'ın Bitcoin rezerviyle ilgili "büyük bir duyurunun" haftalara kala geleceğini açıklamıştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Enflasyondaki yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Kimler var kimler! İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Çocukları ve eşleriyle birlikte gittikleri gösteriye attıkları bakışlar damga vurdu

Bu bakışları olay oldu!

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı: Namusumu temizledim

Gelinini öldüren kayınvalide pencereye çıkıp böyle haykırmış
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Kimler var kimler! İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu