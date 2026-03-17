Bitcoin 75 bin doları test etti, kısa pozisyonlarda 485 milyon dolarlık tasfiye yaşandı

Kripto para piyasasında kısa pozisyon sahipleri ağır kayıplarla karşılaştı. Bitcoin'in 75 bin dolar seviyesini test etmesiyle son 24 saatte 609 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti.

Bitcoin pazartesi geç saatlerde yüzde 4 değer kazanarak 75.653 dolara yükseldi, ancak saatler içinde 74.300 dolara geriledi. Ethereum yüzde 3,28 artışla 2.315 dolara, XRP yüzde 5 yükselışle 1,54 dolara ulaştı. Kripto Korku ve Açgözlük Endeksi 28 puanla "korku" bölgesinde yer alsa da geçen haftaki "aşırı korku" seviyesinden çıkış yaşandı.

Yükselışin arkasında büyük çaplı bir short squeeze yer aldı. Tasfiyelerin 485,6 milyon doları kısa pozisyonlardan geldi. Zeus Research analisti Dominick John, "Squeeze kaynaklı hareketler, sürdürülebilir reel talep olmadan genellikle kısa ömürlü kalır." dedi.

KURUMSAL AKIŞLAR ÜÇ HAFTADIR POZİTİF

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lere geçen hafta 767,3 milyon dolar net giriş kaydedildi. Üst üste üçüncü hafta pozitif akış yaşanması, kurumsal talebin yeniden güçlendiğine işaret ediyor. Spot Ethereum ETF'lere de aynı dönemde 160,8 milyon dolar giriş oldu.

Presto Research analisti Rick Maeda, Bitcoin'in 76 bin dolara yönelik hareketinin büyük ölçüde spot talep kaynaklı olduğunu belirtti. Maeda, ETF girişlerinin ve kurumsal alımların talebi desteklediğini kaydetti.

Piyasa katılımcıları yükselışin kalıcılığı konusunda temkinli. Petrol fiyatlarındaki oynakık ve Fed'in 18 Mart faiz kararı, risk iştahını doğrudan etkileyecek iki belirleyici değişken olarak öne çıkıyor.

Burak KÖSE
