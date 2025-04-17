Bir ülkede daha Bitcoin ve kripto para dönemi başlıyor

Panama City Belediye Başkanı Mayer Mizrachi, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada kripto para birimlerinin resmi olarak ödeme yöntemleri arasına alınacağını duyurdu. Otobüs biletlerinden belediye izinlerine kadar geniş yelpazedeki ücretlerin dijital varlıklarla ödenebilmesi hedefleniyor. Bu adım, şehir yönetiminin yeni bankacılık iş birliğiyle mümkün hale geldi.

Küresel Düzeyde Kripto Kabulü Yaygınlaşıyor

Panama City'nin bu kararı, dijital varlık ödemelerini kabul eden belediye ve eyalet seviyesindeki küresel yönetimlerin artmakta olduğu bir dönemde geldi. Başkan Mizrachi, şehir yönetiminin iş birliği yaptığı bankanın, kripto olarak alınan tüm ödemeleri anında ABD dolarına dönüştüreceğini belirtti. Daha önceki yönetimler de benzer yasaları yürürlüğe koymaya çalışmış ancak o dönemde ABD doları cinsinden fonlar kabul etme yükümlülüğünün aşılamaması nedeniyle başarılı olamamıştı.

Bu gelişmeyle birlikte Panama City, "kripto dostu" politika izleyen diğer bölgelerle aynı safta yer alacak. ABD'nin Colorado eyaleti 2022'den bu yana benzer şekilde vergi ödemelerinde kripto kabul ediyor ve bu ödemeleri derhal fiat paraya çeviriyor. İsviçre'nin Lugano kenti de 2023 sonunda vergileri ve şehir hizmetlerini Bitcoin ile ödeme imkanını duyurarak öne çıktı. Kanada'nın Vancouver kenti ise 2024 itibarıyla kriptoyu yerel yönetim hizmetlerine entegre etmeyi planlıyor.

Buna ek olarak Kuzey Carolina milletvekili Neal Jackson'ın 10 Nisan'da sunduğu "Kuzey Carolina Dijital Varlık Özgürlüğü Yasası", kabul edilmesi hâlinde kripto paraların vergi ödemelerinde resmen kullanılabilmesinin önünü açacak. Tüm bu örnekler, giderek daha fazla bölgenin kripto varlıkları yasal zeminde değerlendirip günlük yaşamın bir parçası haline getirmek istediğini gösteriyor.