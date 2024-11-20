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Binance'te listelenen yeni coinler hangileri?

Binance'te listelenen yeni coinler hangileri?
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Haberler
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Binance, AI, meme coins ve Solana odaklı 6 yeni listelemeyi duyurdu. Borsada işleme giren yeni token'lar her zaman yakından takip edilip merak konusu olurken "Binance'te listelenen yeni coinler hangileri?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Detayları sizler için derledik.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün kadrosuna birkaç yeni çift ekleyerek büyük bir listeleme etkinliği duyurdu. Listelenen yeni coinler şu şekilde oldu:

  • APE/FDUSD
  • FDUSD/USDC
  • HBAR/USDC
  • OM/USDC
  • RAY/USDC
  • TAO/USDC
  • TURBO/FDUSD

Ayrıca, Binance'ın otomatik ticaret stratejilerini destekleyen yeni spot grid ve DCA botları, kullanıcıların daha optimize ticaret stratejileri geliştirmelerine olanak tanıyor. Yeni eklemeler, Binance'ın yenilikçi hizmetler sunma ve global kullanıcı tabanını destekleme hedefini sürdürüyor?.

Binance, kripto para borsası olarak platformuna düzenli olarak yeni kripto paralar eklemektedir. Bu listelemeler, kullanıcıların daha geniş bir yelpazede dijital varlıklarla işlem yapmasına olanak tanır. Binance'in en son listelediği kripto paralar ve yeni işlem çiftleri hakkında güncel bilgilere resmi duyuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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