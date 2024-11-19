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Binance'in yeni stablecoin'i BFUSD nedir, ne işe yarar? BFUSD coin arzı ne kadar?

Binance'in yeni stablecoin'i BFUSD nedir, ne işe yarar? BFUSD coin arzı ne kadar?
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Binance, yıllık getirisi yüzde 19,55 olan yeni stablecoin'i BFUSD'yi tanıttı. BFUSD ile ilgili araştırmalara hız kazanırken "Binance'in yeni stablecoin'i BFUSD nedir, ne işe yarar? BFUSD coin arzı ne kadar?" sorularının yanıtları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

BFUSD nedir, ne işe yarar?

Binance, yüzde 19,55 APY sunan BFUSD stablecoin'i piyasaya sürdü. Stablecoin'in, pasif gelir arayan kripto kullanıcılarına hitap etmek için tasarlandığı belirtildi. Ayrıca kullanıcıların fonlarını stake etmeden veya kilitlemeden ödüller kazanmalarına da olanak tanıyor.

BFUSD coin arzı ne kadar?

BFUSD'nin toplam arzı 20 milyon token ile sınırlıdır ve yüzde 105,54 teminat oranıyla çalışır.

BFUSD gibi sabit paralar, genellikle ABD doları gibi geleneksel para birimlerine sabitlenmiş, sabit bir değeri korumak için tasarlanmış kripto paralardır. Genellikle merkezi olmayan finans platformlarında ticaret, borç verme veya faiz kazanma için kullanılırlar.

Binance web sitesindeki bilgilere göre, stablecoin'in yüzde 100 teminat oranıyla teminat olarak kullanılabileceği anlaşılıyor, bu da onu cazip bir seçenek haline getiriyor. Ancak, getirinin kaynağı ve sürdürülebilirliği şu anda belirsizliğini koruyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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