Bin TL'lik kripto para yatırımı bir yılda ne kadar kazanılabilirdi?

24 Şubat 2024'te 1 ABD doları 33,9146 TL iken, bir yıl sonra bu değer 36,4440 TL'ye çıktı. Bu durum, dolar bazında kazanç sağlayan yatırımcıların Türk Lirası cinsinden ek avantajlar elde etmelerine olanak tanıdı.

XRP Yatırımcıları Bir Yılda Servetlerine Servet Kattı

Ripple'ın yerel tokenı XRP, geçen yıl 0,50 USD'den 2,48 USD'ye yükselerek dolar bazında yaklaşık %396 gibi rekor bir getiri sağladı. Türk Lirası'nın değer kaybıyla birleşince, XRP yatırımcıları daha da yüksek kazançlar elde etti. Dogecoin'in fiyatı ise 0,0855 USD'den 0,230467 USD'ye çıkarak yaklaşık %169 oranında artış gösterdi. Bu artış, Türk Lirası'nın değer kaybıyla birleşince, DOGE yatırımcıları için de önemli kazançlar anlamına geldi.

Shiba Inu ise 0,00000963 USD seviyesinden 0,0000148 USD'ye yükselerek dolar bazında yaklaşık %54'lük bir artış sağladı. Ancak bu getiri, diğer kripto paralara göre daha sınırlı kaldı. Türk Lirası'nın değer kaybını da dikkate aldığımızda, SHIB yatırımcıları nispeten daha az kazanç elde etti.

Finansal analistler ise kripto paraların yüksek volatiliteye sahip olduğunu ve özellikle memecoin olarak adlandırılan varlıkların ani fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceği için uzun vadeli yatırımlar açısından riskli olabileceğini vurguluyor. Yatırımcıların karar vermeden önce projelerin teknolojik altyapılarını, kullanım alanlarını ve küresel ekonomik koşulları dikkatlice analiz etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Sonuç olarak, kripto para piyasası geçen yıl seçici davranan yatırımcılara cazip fırsatlar sundu. Ancak bu alanda yatırım yapmayı düşünenlerin, yatırım kararları öncesinde kapsamlı bir değerlendirme yapmaları büyük önem taşıyor.