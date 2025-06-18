Bankacılık devinden müşterilerine kripto para yatırım rehberliği

Bankacılık devinden müşterilerine kripto para yatırım rehberliği
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İspanya'nın en büyük bankaların BBVA, varlıklı müşterilerine portföylerinin yüzde 3-7'sini Bitcoin'e yatırmaları tavsiyesinde bulunuyor. Banka yöneticisi Philippe Meyer, küçük kripto tahsisinin portföy performansını artırdığını ve büyük risk taşımadığını belirtti. Hareket, AB bankalarının yüzde 95'inin kripto faaliyetlerinden kaçındığı dönemde cesur bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geleneksel bankacılık dünyasında kripto para kabul süreci hızlanırken, BBVA müşteri danışmanlığında cesur bir adım atarak Bitcoin ve diğer kripto para varlıkları aktif olarak önermeye başladı. İsviçre operasyonları başkanının açıklamalarına göre müşteriler bu tavsiyeleri olumlu karşılıyor ve bankanın risk analizi sonuçları küçük oranların bile portföy performansını önemli ölçüde iyileştirdiğini gösteriyor.

BBVA Kripto Yatırım Danışmanlığında Öncü Oldu

BBVA İsviçre'nin dijital ve Blockchain çözümleri başkanı Philippe Meyer, Londra'daki bir konferansta bankanın kripto stratejisini açıkladı. Meyer "Özel müşterilerle, geçen yıl Eylül ayından bu yana Bitcoin konusunda tavsiye vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Banka yöneticisi, müşterilerin bankanın tavsiyesini olumlu karşıladığını ve varlığın çok riskli olduğu endişelerini reddettiğini söyledi. Meyer "Dengeli bir portföye bakarsanız, yüzde 3 eklerseniz, performansı zaten artırırsınız. Yüzde 3'te büyük bir risk almıyorsunuz." açıklamasında bulundu.

BBVA'nın hamlesi, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin ve bloğun merkez bankasının kripto riskleri konusundaki sürekli uyarıları ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'ne göre AB bankalarının yüzde 95'inin kripto faaliyetlerinden kaçındığı bir dönemde gerçekleşti.

BBVA, 2021'den bu yana kripto alım satım işlemleri gerçekleştiriyor ve 2024'ün sonlarında aktif danışmanlığa geçerek kendini geleneksel bankaların çoğunun önüne konumlandırdı. Mart ayında İspanya'nın menkul kıymetler düzenleyicisi bankanın ülkede Bitcoin ve Ethereum alım satımı sunmasına izin verdi.

Bankanın kripto genişlemesi, Avrupa Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi'nin 2024 sonunda tam olarak yürürlüğe girmesiyle gerçekleşti. AB kripto şirketleri, 18 aylık geçiş aşaması kapsamında katı gereksinimlerine tam olarak uymak için Temmuz 2026'ya kadar süreye sahipler.

Seçilmiş kripto alım satımı sunan diğer bankalar arasında kendi stablecoinini çıkarmayı ve perakende kripto hizmetlerini genişletmeyi düşünen Santander yer alıyor. Mayıs raporuna göre banka hem dolar hem de euro'ya sabitlenmiş stablecoinler sunmayı değerlendiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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