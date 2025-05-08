Balance (EPT) coin fiyatı neden yükseliyor?

Piyasadaki bu ani hareketin en büyük tetikleyicisi, Bithumb'ın Kore wonu paritesiyle EPT'yi listeleyeceğini açıklaması oldu. Bu gelişme, yatırımcıların ilgisini artırırken işlem hacminde de kayda değer bir artış sağladı. Günlük hacim 63 milyon dolara yaklaşırken piyasa değeri 27 milyon doları aştı.

Aynı zamanda teknik göstergeler de yükselişi destekliyor. EPT, düşüş eğiliminde olduğu kanal formasyonunu yukarı yönlü kırarken MACD göstergesi de al sinyali verdi. Token'ın fiyatı şu sıralarda 0,011 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlara göre yükselişin devamı için 0,014 dolar direncinin aşılması gerekiyor. Bu seviyenin kırılması hâlinde, EPT'nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,017 doları test etme ihtimali artabilir.

Balance, yapay zekâ, oyun ve sosyal etkileşim alanlarını birleştiren çok zincirli bir Web3 ekosistemi sunuyor. EPT ise platform içinde yönetişimden staking'e kadar birçok işlevde rol oynuyor.